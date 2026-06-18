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Как правильно засолить сало для мягкой шкурки 0 156

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно засолить сало для мягкой шкурки

Считается, что пересолить сало невозможно, но добиться мягкой шкурки — задача не из простых.

 

Иногда сало с прослойкой выглядит очень привлекательно, но на вкус оказывается жестким, а шкурка тянется, как резина.

Секреты выбора сала

На самом деле нет универсального рецепта, который мог бы улучшить сало, если оно изначально некачественное.

Для засолки лучше всего выбирать сало от молодого животного, избегая частей, где находятся молочные железы и других нежелательных участков.

Как выбрать сало

Оптимально выбирать сало с тонкой шкуркой, которая легко прокалывается спичкой и имеет слегка коричневый оттенок.

Шкурка такого сала должна пахнуть горелой соломой.

Процесс засолки

Налейте немного воды на дно сковороды, положите сало шкуркой вниз и поставьте на огонь.

Воды должно быть столько, чтобы она покрывала только шкурку.

Когда вода закипит, кипятите сало еще 5 минут, затем снимите с огня и солите по любому известному вам рецепту.

После такой обработки испортить сало будет практически невозможно.

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