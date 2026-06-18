Для многих кулинаров приготовление драников без муки и яиц стало настоящим открытием, ведь в поварском сообществе существует мнение о важности этих ингредиентов.

Однако самые нежные и пышные драники получаются именно без муки и яиц.

Первая хитрость заключается в выборе картофеля. Лучше всего использовать клубни с желтой мякотью: такой картофель более плотный, крахмалистый и содержит меньше жидкости. В результате драники получаются сочными и пышными.

Метод измельчения также играет важную роль. Если натереть картофель на крупной терке, драники будут очень хрустящими.

Добавление сметаны придаст нежную консистенцию и предотвратит потемнение блюда. В некоторых случаях воду можно заменить молоком, но в этом случае все же потребуется немного муки — 1-2 столовые ложки.

Драники становятся слишком «жесткими» из-за добавления яйца, так как происходит коагуляция белка, и он сворачивается. Поэтому драники с яйцом получаются более плотными и менее легкими.

Чтобы сделать драники более нежными, при жарке второй стороны их следует накрыть крышкой. Есть также хитрость для опытных: брызнуть немного воды на кипящее масло и сразу накрыть крышкой.

Этот метод распушит драники, поднимет их бока и увеличит сочность. Он особенно полезен, если драники получаются суховатыми или подгорают, не успевая прожариться.