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Близкого к Путину «хозяина Выборга» арестовали по делу о заказном убийстве 0 134

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илья Трабер
ФОТО: пресс-фото

Московский суд отправил под арест предпринимателя Илью Трабера, которого российские СМИ называют человеком из ближайшего окружения Владимира Путина. Следствие обвиняет его в организации заказного убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова, совершённого в 2020 году.

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста для предпринимателя Ильи Трабера, обвиняемого в организации убийства по найму и незаконном обороте оружия, пишет ЛЕТА.

О решении суда сообщила пресс-служба Московского городского суда.

Следствие связывает Трабера с убийством бизнесмена и муниципального депутата Выборга Александра Петрова, который был застрелен в октябре 2020 года возле своего дома в Ленинградской области. По версии следствия, преступление было заранее организовано группой лиц и совершено с использованием снайперского оружия.

Вместе с Трабером под арест отправлен бывший профессиональный боксёр Алисултан Надирбегов. Ему предъявлены аналогичные обвинения. Надирбегов ранее входил в число ведущих боксёров по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), а в 2017 году был осуждён условно по делу о стрельбе на деревообрабатывающем предприятии.

Как сообщает издание «Коммерсант», сотрудники ФСБ доставили обоих обвиняемых в Москву из Санкт-Петербурга. Перед этим по адресам, связанным с Трабером, были проведены обыски. По основной версии следствия, мотив преступления мог быть связан с бизнес-интересами погибшего.

Александр Петров считался одним из наиболее влиятельных предпринимателей Выборга. Он владел долями в десятках компаний, работавших в сферах строительства, недвижимости, гостиничного бизнеса и портовой инфраструктуры.

В деловых кругах Петрова нередко называли «хозяином Выборга».

Особый резонанс делу придаёт фигура самого Трабера. Предприниматель начал заниматься бизнесом ещё в конце советского периода, а в 1990-е годы приобрёл значительное влияние в портовом бизнесе Санкт-Петербурга. В разные годы его связывали с управлением Санкт-Петербургским нефтяным терминалом и другими крупными инфраструктурными активами.

Российские и международные СМИ неоднократно называли Трабера человеком из окружения Владимира Путина.

В частности, телеканал «Дождь» ранее характеризовал его как «единственного из ныне живущих криминальных авторитетов, которого Владимир Путин публично признавал своим знакомым».

На данный момент речь идёт лишь о предъявленных обвинениях. Вина Трабера и Надирбегова в суде ещё не доказана, а расследование продолжается.

Если обвинения подтвердятся, дело может стать одним из наиболее громких уголовных процессов последних лет, связанных с представителями российского крупного бизнеса и людьми, которых СМИ связывают с окружением Кремля.

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#Путин #суд #криминал #бизнес #коррупция #ФСБ #Россия #арест
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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