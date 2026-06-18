Алкогольное опьянение остаётся одним из ключевых факторов риска на латвийских дорогах. Анализ тяжёлых аварий показал, что в каждом пятом таком ДТП участники происшествия находились под воздействием алкоголя.

Алкоголь продолжает играть заметную роль в наиболее тяжёлых дорожно-транспортных происшествиях в Латвии. Об этом свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), которая проанализировала 464 тяжёлых ДТП.

Выяснилось, что в 98 случаях, или 21,1% аварий, одним из факторов, повлиявших на происшествие, было алкогольное опьянение.

Председатель правления CSDD Айвар Аксенок сообщил, что среди участников таких аварий были не только водители автомобилей. В состоянии опьянения находились 61 водитель транспортного средства, 34 пешехода, восемь велосипедистов и шесть водителей мопедов.

Проблема отражается и в статистике погибших. С начала этого года на дорогах Латвии погибли 34 человека. Девять из них в момент происшествия находились под воздействием алкоголя. Среди погибших — пять водителей автомобилей, три пешехода и один водитель мопеда.

По словам эксперта CSDD по безопасности дорожного движения Оскара Ирбитиса, последствия таких аварий обычно оказываются значительно тяжелее.

«Люди в состоянии алкогольного опьянения становятся смелее, поэтому такие аварии часто сопровождаются значительным превышением скорости и неиспользованием ремней безопасности», — отметил Ирбитис.

Он подчеркнул, что вождение в нетрезвом состоянии остаётся вторым по значимости фактором риска тяжёлых ДТП после неправильного выбора скорости движения.

Статистика полиции показывает, что проблема по-прежнему остаётся масштабной. В 2025 году в Латвии было начато 2727 процессов за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них 1960 были уголовными делами — в случаях, когда концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле. Ещё 767 нарушений рассматривались в административном порядке.

За первые пять месяцев нынешнего года полиция задержала 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были возбуждены уголовные процессы, ещё в 307 — административные.

Что важно знать: проблема касается не только автомобилистов. Полиция регулярно выявляет нетрезвых велосипедистов, водителей электросамокатов и мопедов, которые также создают угрозу как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Так, в прошлом году были задержаны 1196 велосипедистов, управлявших транспортом в состоянии опьянения. За первые пять месяцев этого года таких случаев уже насчитывается 336.

Кроме того, в 2025 году полиция выявила 166 нетрезвых водителей электросамокатов, а в этом году — ещё 57. Также зафиксированы десятки случаев управления мопедами в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник Управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис признал, что для страны с населением Латвии масштабы проблемы остаются слишком большими.

На фоне приближающихся праздников специалисты вновь напоминают: риск тяжёлых последствий возникает не только для самого нетрезвого водителя, но и для пассажиров, пешеходов и других участников движения.