Крупный пожар в Вайнёдской волости за несколько часов уничтожил квартиру многодетной семьи. Без жилья остались восемь человек, а спасти из охваченного огнём дома удалось лишь самое необходимое.

Пожар вспыхнул около 14:30 в одной из квартир многоквартирного дома, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Первым возгорание заметил ребёнок, который находился дома вместе с братьями и сёстрами. В этот момент мать была вне дома.

На место происшествия прибыли пожарные расчёты, однако к тому времени огонь уже стремительно распространялся по квартире. Борьба с пожаром продолжалась около четырёх часов.

Когда огонь удалось полностью ликвидировать, от квартиры, где семья с пятью детьми проживала несколько лет, практически ничего не осталось. Пламя уничтожило мебель, бытовую технику, одежду и другие вещи. Во время пожара погиб и домашний питомец семьи — кот.

По словам соседей, в момент происшествия дома находились четверо детей, тогда как мать вместе с одним из детей отсутствовала. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

В результате пожара серьёзно пострадали не только помещения, где возникло возгорание. Повреждены двери нескольких квартир, в подъезде расплавилась часть электропроводки, а стены и потолки покрылись густым слоем копоти.

Пожарным также пришлось спасать жителей верхнего этажа. С помощью дыхательных масок из задымлённых помещений были эвакуированы две пожилые женщины. Одну из них, проживавшую непосредственно над очагом пожара, доставили в больницу из-за воздействия дыма.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать холодильник, находившийся в центральной части квартиры. Однако окончательные выводы специалисты смогут сделать только после проведения экспертизы.

Для семьи есть и хорошая новость: жильё было застраховано. Пока оценщики устанавливают размер ущерба и причины пожара, семья временно сможет разместиться у родственников — в соседнем доме находится квартира матери хозяйки.

Специалисты отмечают, что наличие страховки в подобных ситуациях может существенно облегчить восстановление после трагедии. После завершения всех процедур семье либо предложат равноценное жильё, либо выплатят денежную компенсацию в соответствии с условиями страхового договора.

Сейчас главное для семьи — справиться с последствиями пожара и начать восстановление привычной жизни практически с нуля.