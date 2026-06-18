Латвийские фермеры всё острее ощущают нехватку сезонных работников. Из-за старения населения и оттока молодёжи из сельской местности хозяйствам становится сложнее находить людей для сбора урожая, а некоторые производители уже сталкивались с ситуацией, когда часть продукции оставалась в поле.

Проблема нехватки сезонной рабочей силы становится для латвийских фермеров одной из самых серьёзных в разгар сельскохозяйственного сезона. Если весной и в начале лета многие хозяйства ещё справляются собственными силами, то во время массового сбора урожая потребность в дополнительных работниках резко возрастает, отмечают общественные СМИ.

С этой ситуацией сталкивается и крестьянское хозяйство «Bračas» в Аллажской волости, где овощи выращивают на площади около 70 гектаров. Сейчас в хозяйстве работают 11 постоянных сотрудников и пять сезонных работников. Однако уже во второй половине сезона для уборки урожая потребуется около 30 человек.

По словам агронома хозяйства Элзы Илзе Малцениеце, ситуация меняется от года к году.

«В прошлом году нам было несложно найти работников, а в 2024 году возникли трудности», — рассказывает она.

Особенно остро проблема проявилась во время уборки порея, который в хозяйстве собирают вручную.

«В 2024 году мы не собрали часть порея — людей не хватало, и мы не справлялись, к тому же уже начались заморозки», — отмечает Малцениеце.

Большинство работников хозяйство ищет в радиусе примерно 30 километров. Среди сезонных сотрудников часто бывают школьники, студенты и учителя, которые используют летние каникулы для дополнительного заработка.

Однако найти желающих выполнять тяжёлую физическую работу становится всё сложнее. По словам фермеров, ситуацию осложняют не только демографические проблемы, но и действующая система организации сезонной занятости.

«Возможно, эта программа могла бы работать круглый год, и тогда фермеры могли бы выбирать, в какой период использовать эти 90 дней», — считает Малцениеце.

Сейчас специальный налоговый режим для сезонных сельскохозяйственных работников действует с 1 апреля по 30 ноября. Однако у разных культур сроки посадки и сбора урожая отличаются, поэтому единые рамки подходят не всем хозяйствам.

Что важно знать: для многих овощеводов и садоводов нехватка работников означает не просто дополнительные расходы. В отдельных случаях часть урожая может остаться несобранной, а значит — не попасть ни в магазины, ни на экспорт.

На фоне продолжающегося сокращения населения в сельских регионах всё чаще обсуждается и привлечение иностранных работников.

Ещё несколько лет назад этот вопрос рассматривался как исключение, однако теперь для части хозяйств он становится одной из немногих возможностей обеспечить сбор урожая в полном объёме.

Фермеры признают, что проблема носит долгосрочный характер. Поэтому без изменений в системе сезонной занятости и без поиска новых источников рабочей силы нехватка работников в сельском хозяйстве будет только усиливаться.