В Генеральной прокуратуре завершена проверка по факту возможного незаконного использования средств госбюджета при оплате посещений VIP-зала Амстердамского аэропорта для Силини и бывшего руководителя бюро премьер-министра Иевы Зиберги.

В ходе проверки не было установлено незаконного использования финансовых средств госбюджета в связи с оплатой расходов на VIP-залы, использованные в рамках командировок высших должностных лиц государства.

В ходе проверки оценивалось, не тратятся ли незаконно средства госбюджета на услуги повышенного сервиса во время командировок высших должностных лиц государства и не должно ли в связи с этим какое-либо лицо быть привлечено к установленной законом ответственности. В ходе проверки была получена и оценена информация и документы от Госканцелярии, Госконтроля, Министерства иностранных дел и Канцелярии президента.

Оценив действующее нормативное регулирование, особенно с учетом соображений безопасности и стандарта дипломатического протокола, прокуратура признала, что покрытие расходов на услуги повышенного сервиса в аэропорту является допустимым.