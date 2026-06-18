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Генпрокуратура: VIP зал для Силини оплачен за счет налогоплательщиков законно 1 74

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
LETA
Изображение к статье: Эвика Силиня
ФОТО: LETA

В Генеральной прокуратуре завершена проверка по факту возможного незаконного использования средств госбюджета при оплате посещений VIP-зала Амстердамского аэропорта для Силини и бывшего руководителя бюро премьер-министра Иевы Зиберги.

В ходе проверки не было установлено незаконного использования финансовых средств госбюджета в связи с оплатой расходов на VIP-залы, использованные в рамках командировок высших должностных лиц государства.

В ходе проверки оценивалось, не тратятся ли незаконно средства госбюджета на услуги повышенного сервиса во время командировок высших должностных лиц государства и не должно ли в связи с этим какое-либо лицо быть привлечено к установленной законом ответственности. В ходе проверки была получена и оценена информация и документы от Госканцелярии, Госконтроля, Министерства иностранных дел и Канцелярии президента.

Оценив действующее нормативное регулирование, особенно с учетом соображений безопасности и стандарта дипломатического протокола, прокуратура признала, что покрытие расходов на услуги повышенного сервиса в аэропорту является допустимым.

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#госбюджет #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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