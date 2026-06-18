Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Враги сожгли родную хату - Сейм принял поправки о компенсациях за ущерб, причиненный войной 0 143

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
LETA
Изображение к статье: След падения дрона
ФОТО: пресс-фото

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий.

Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компетенция учреждений: Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях военных инцидентов.

Одновременно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находятся жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных.

Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в котором компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения и животных.

До сих пор нормативное регулирование не предусматривало эффективного механизма для возмещения такого ущерба, поскольку он возникает не из-за противоправных действий государственных учреждений, а в результате военных инцидентов.

Необходимость поправок обоснована геополитической ситуацией и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами.

По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую и оперативную компенсацию за причиненный вред.

×
Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #инфраструктура #ущерб #дроны #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: вантовый мост в Риге
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Сейме
Изображение к статье: Суд Сатверсме
Изображение к статье: Правительство Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ипотека - инфографика
В мире
Изображение к статье: Американские солдаты
В мире
3
Изображение к статье: человек с портфелем в руке
Политика
1
Изображение к статье: Две звезды на небосклоне. Иконка видео
Lifenews
1
Изображение к статье: Андрис Кулбергс (слева) и Владимир Путин - таким их видит искусственный интеллект.
Политика
3
Изображение к статье: Седая женщина
Люблю!
Изображение к статье: Ипотека - инфографика
В мире
Изображение к статье: Американские солдаты
В мире
3
Изображение к статье: человек с портфелем в руке
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео