В экспедиции приняли участие Аллан Тоби, Кристен Тамм, Эрки Лийвамяги, Аллар Туй и Элис Каурсон. Гора Денали на Аляске, которую многие до сих пор знают как Мак-Кинли, является высочайшей вершиной всей Северной Америки. Альпинисты достигли вершины 12 июня и успешно завершили экспедицию 16 июня.

Путь эстонцев начался с базового лагеря на леднике Кахилтна на Аляске, куда команду доставил специальный самолет, оборудованный лыжами для посадки на ледник. Оттуда началось восхождение по маршруту West Buttress (Западный контрфорс), где альпинистов ждали ледники, высота, холод и быстро меняющиеся горные условия.

Особенность экспедиции на Денали заключается в том, что все необходимое для похода – еду, палаточное и личное снаряжение – альпинистам приходится нести на себе. Каждый член команды передвигался с рюкзаком и санями, перевозя около 60 килограммов снаряжения. Каждый метр высоты приходилось преодолевать со всем запасом для жизнеобеспечения, пополнить который в следующих лагерях было невозможно.

Помимо физической нагрузки, приходилось бороться и с экстремальным холодом. В верхних лагерях и в день штурма вершины температура могла опускаться почти до -30°C, а с учетом ветра – еще ниже. Обморожения – одна из самых частых проблем на Денали, поэтому альпинисты использовали специальные трехслойные высокогорные ботинки.

На протяжении всей экспедиции питьевую воду приходилось добывать, растапливая снег. Рекомендуемая минимальная суточная потребность в воде для команды из пяти человек составляла 15 литров, но только на приготовление этого объема могло уходить до семи часов.

Переходы из одного лагеря в другой часто занимали до восьми часов и требовали большой физической выносливости. Залогом успешного штурма вершины была и правильная акклиматизация, поэтому команда провела несколько дней, привыкая к высоте. Горная болезнь также дала о себе знать во время экспедиции, но серьезных проблем со здоровьем удалось избежать. Самыми значительными травмами за все время восхождения стали мозоли и солнечные ожоги.

Гора Денали известна своими непредсказуемыми условиями и многочисленными опасностями. Помимо холода и высоты, альпинистам приходится иметь дело со скользкими ледовыми и снежными склонами, узкими гребнями и риском падения. Серьезным испытанием становится и высота, которая может вызвать горную болезнь и заставить альпинистов отказаться от восхождения. На некоторых склонах приходится передвигаться по крутым ледяным стенам, используя для подъема закрепленные веревки. На гребне, ведущем к вершине, путь местами проходит по узкой тропе, по обеим сторонам которой склоны обрываются на сотни, а иногда и на тысячи метров вниз. Отдельную опасность представляют ледниковые трещины, которые могут быть скрыты под снегом и труднозаметны.

Об опасностях горы напоминали и события, произошедшие незадолго до и во время экспедиции. Прямо перед отправлением на Денали команда получила известие о гибели трех латвийских альпинистов. А уже во время пребывания эстонцев на горе погиб рейнджер национального парка Денали, упавший в ледниковую трещину при переходе между лагерями. Эти трагические случаи стали напоминанием о том, что Денали – гора, которая не прощает ошибок.

Несмотря на все трудности, Денали привлекает альпинистов не только своими вызовами. Гора также известна своей уникальной природой и строгими принципами ее охраны. В начале экспедиции все альпинисты получают специальные контейнеры для сбора экскрементов, которые необходимо носить с собой на протяжении всего маршрута и сдавать только по возвращении с горы.

Хотя в первые дни такое правило казалось необычным и местами неудобным, команда быстро к нему привыкла. На Денали понимают, что сохранение природы требует вклада каждого посетителя, и поддержание чистоты – это ответственность каждого альпиниста. Именно поэтому гора и окружающая ее природа сохранились в исключительно чистом и нетронутом виде.

Хотя Денали ассоциируется в первую очередь с холодом и снегом, опасность представляет и солнце. Ультрафиолетовое излучение, отражающееся от ледника, очень интенсивно и может вызывать сильные солнечные ожоги даже на тех участках лица, которые в обычных условиях почти не подвергаются воздействию солнца. Члены команды также получили солнечные ожоги лица во время экспедиции.

День штурма вершины стал самым долгим и сложным за всю экспедицию, продлившись в общей сложности около 16 часов. С самого утра команде сопутствовала солнечная погода, и большую часть дня Денали радовала альпинистов на редкость хорошими условиями. По словам членов команды, казалось, что в тот день гора их оберегала.

На вершине Денали, на высоте 6190 метров, команда взяла паузу, чтобы отпраздновать достижение. Они сделали фотографии, насладились видами на горный хребет Аляски и выпили Red Bull. Эмоции зашкаливали, и единственная женщина в команде не скрывала своих чувств, в буквальном смысле выкричав все, что накопилось. После многодневных усилий достижение вершины стало для всей команды моментом физического и морального освобождения.

Однако на обратном пути в лагерь погода резко изменилась. В последний час поднялся сильный ветер, и гору накрыла поземка, что значительно затруднило передвижение. К счастью, почти круглосуточный световой день аляскинского лета позволил безопасно продолжить путь даже в сложных условиях.

Восхождение на Денали было целью экспедиции, но с горы команда вернулась с гораздо большим, чем просто цифрой покоренной высоты. Они привезли с собой опыт выживания в условиях одной из самых сложных высокогорных вершин мира, укрепившуюся дружбу и осознание того, что даже самые трудные цели достижимы, если работать над ними сообща.