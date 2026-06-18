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Синоптики согрели прогнозом на пятницу 0 196

Наша Латвия
Дата публикации: 18.06.2026
LETA
Изображение к статье: Женщина в купальнике в парке

В пятницу после обеда температура воздуха в Латвии достигнет +19..+24 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночь будет облачной, местами небо прояснится. Местами в Видземе и Латгале пройдет небольшой дождь. При слабом западном ветре температура воздуха не опустится ниже +12..+15 градусов.

День ожидается довольно солнечный, местами в Земгале и в восточной части страны возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер.

В Риге 19 июня после облачной ночи ожидается преимущественно солнечный день, осадки не прогнозируются. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, который во второй половине дня сменит направление на северное. Температура воздуха составит +15 градусов ночью и +23 градуса днем, у моря температура не превысит +20 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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