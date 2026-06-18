Политтехнолог, политический обозреватель и автор YouTube-канала Titava Laboratorija Данс Титавс в программе «Акцент» рассказал о своём отношении к русским жителям Латвии и причинах недоверия, которое, по его мнению, сохраняется в латышском обществе.

Титавс отметил, что исторический опыт Латвии продолжает влиять на восприятие русских со стороны многих латышей. По его словам, речь идёт не о каких-либо публичных заявлениях или необходимости демонстрировать политические взгляды, а о глубоко укоренившихся опасениях, связанных с прошлым страны и страхом возможной новой оккупации.

Отвечая на вопрос о том, почему в Эстонии отношение к русскоязычному населению часто выглядит менее болезненным, Титавс высказал мнение, что эстонцы никогда не испытывали столь сильного страха утратить свою национальную идентичность в результате русификации. В Латвии же подобные опасения существовали на протяжении десятилетий и сохраняются до сих пор.

По словам обозревателя, для небольшой нации вопрос сохранения языка и культуры воспринимается как вопрос выживания. Он подчеркнул, что латышей насчитывается около миллиона человек, поэтому любые угрозы национальной идентичности воспринимаются особенно остро.

Вместе с тем Титавс считает, что негативное отношение многих латышей к русскому языку в последние годы во многом усилилось под влиянием российской агрессии против Украины.