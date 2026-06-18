Пользуясь новой платформой, жители Латвии могут быстро и легко найти аптеку, где есть нужные им лекарства, и немедленно зарезервировать их, чтобы получить поближе к дому — в одной из аптек сети Mēness aptieka

«Для нас очень важно, чтобы любой человек, которому требуются медикаменты, мог сразу получить к ним доступ. Потребовалось простое и понятное всем решение, которое помогло бы людям, живущим в любой точке Латвии, быстро найти ближайшую аптеку, где продаются необходимые лекарства.

Поэтому сейчас каждый человек может легко посмотреть в своем телефоне или компьютере, в какой именно Mēness aptieka доступны нужные медикаменты, и не просто посмотреть, а тут же их зарезервировать. Это экономит время, снимает стресс и вносит ощущение спокойствия.

Больше не надо лично обходить аптеки, чтобы узнать, где есть нужное в данный момент средство.

Наш поисковик по лекарствам — отличный пример того, как технологии облегчают доступ к услугам здравоохранения и укрепляют повседневную связь между пациентом и фармацевтом. Приобретение лекарств стало простым, быстрым и удобным процессом», — объясняет член правления Mēness aptieka , фармацевт Елена Петришина.

Новая система наглядна и интуитивно понятна, ею легко пользоваться даже самому далекому от компьютера человеку. Лекарства можно искать как по их точному названию, так и по активному химическому веществу. Это важно, ведь иногда продукт какого-то конкретного производителя недоступен, но в аптеке есть другие лекарства, равноценные по терапевтическим свойствам. Еще эта умная цифровая платформа сразу же показывает, рецептурный этот медикамент или нет.

Кроме того, в системе видно реальное количество упаковок каждого лекарства в данной аптеке. Еще одно удобство — собранная в одном месте информация о контактах и времени работы всех аптек сети.

«Цифровые решения в фармацевтической отрасли — важный шаг на пути доступности и удобства услуг здравоохранения для пациента. Новая система поиска и резервации лекарств помогает жителям быстрее узнавать о наличии необходимых медикаментов и лучше планировать их получение.

Важно подчеркнуть, что технологические решения дополняют, но не заменяют профессиональную консультацию специалиста.. Современная фармацевтика ориентирована на уход за пациентом, поэтому любая технология должна идти об руку как с доступностью, так и с качественной фармацевтической помощью», — подчеркивает президент Латвийской ассоциации фармацевтов Зане Мелберга.

Система связана и с порталом e-veseliba, поэтому на платформе удобно ознакомиться с выписанными рецептами. Пока назначенные лекарства ищет сам пациент, или его доверенный человек, но в будущем на основе э-рецептов резервировать нужные медикаменты можно будет автоматически.

Для того, чтобы клиент как можно быстрее и без накладок получил свой заказ, фармацевты получают специальное уведомление, как только лекарство зарезервировано и сразу готовят медикамент к выдаче.

Платформа ежедневно обновляет данные о доступных медикаментах и их количестве в сети Mēness aptieka. Пациент может быть полностью уверен в том, что медикамент для него найдется, причем в конкретной аптеке и в удобное время.

Резервация лекарств дает преимущество приобрести необходимые медикаменты спокойно и в срок. Это успешное сочетание технологий, удобства и высокого качества обслуживания. Получив зарезервированный товар, клиент на месте всегда может рассчитывать на профессиональную консультацию фармацевта.

Справка: Платформа veseliba.lv объединяет трех ведущих поставщиков услуг здравоохранения — Mēness aptieka , Veselības centru apvienība и Centrālā Laboratorija. Это обеспечивает единый и удобный путь обслуживания пациентов, от посещения врача и сдачи анализов до получения лекарств.