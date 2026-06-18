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Но почему? - В Латвии самые высокие ставки по ипотеке в Еврозоне - вдвое дороже Мальты 1 434

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
Euronews
Изображение к статье: Ипотека - инфографика

По данным ЕЦБ на апрель 2026 года, заемщики в странах Балтии платят по ипотеке чуть более чем вдвое дороже, чем домохозяйства Мальты. Возьмите ипотеку на жилье в Латвии сегодня — банк назначит ставку 4,18 % годовых. В Мальте за тот же кредит вы заплатите 2,08 %.

Одна валюта, один центральный банк, одна и та же фаза процентного цикла, но две семьи в зоне евро сталкиваются с принципиально разной стоимостью ипотеки.

Этот разрыв — более двух процентных пунктов между самыми дешевыми и самыми дорогими рынками — одно из самых заметных наблюдений в свежих данных Европейского центрального банка по новым жилищным кредитам за апрель 2026 года.

В Южной Европе ипотека дешевле

Средняя ставка по ипотеке в зоне евро, по данным ЕЦБ, составляет 3,43 % с учетом как кредитов с фиксированной, так и с плавающей ставкой во всех странах блока.

Самые низкие ставки сосредоточены в странах Средиземноморья.

Во главе рейтинга — Мальта с показателем 2,08 %, за ней следуют Болгария (2,45 %), Испания (2,80 %), Португалия (2,85 %), Хорватия (2,95 %) и Словения (2,99 %).

Среди крупнейших экономик еврозоны выделяются Испания и Португалия. Заемщики в этих странах платят примерно на один процентный пункт меньше, чем их коллеги в Германии, где новые ипотечные кредиты обходятся в среднем под 3,84 %.

Балтийские страны остаются самыми дорогими

На противоположном полюсе находятся государства Балтии.

Самая высокая ставка по ипотеке в еврозоне зафиксирована в Латвии — 4,18 %, далее идут Эстония (4,05 %) и Литва (3,88 %).

Выше среднего уровня по зоне евро находятся также Германия, Бельгия и Нидерланды.

Реальная цена ипотечного разрыва в Европе

Для домохозяйств такие различия по ставкам выливаются в существенную разницу в ежемесячных платежах.

Ипотека на 200 000 € сроком на 20 лет под среднюю мальтийскую ставку 2,08 % означает ежемесячный платеж около 1 019 €.

Под латвийские 4,18 % тот же кредит обойдется примерно в 1 231 € в месяц — более чем на 200 € дороже.

За весь срок кредита заемщик в Латвии выплатит почти 295 000 €, тогда как на Мальте — около 245 000 €.

Разница по процентам составит примерно 50 800 € сверх той же самой суммы долга, оформленного в той же валюте.

Почему ставки по ипотеке так различаются внутри еврозоны?

ЕЦБ устанавливает единую базовую процентную ставку для всей валютной зоны, но конечная цена ипотеки в значительной степени определяется национальными банковскими системами.

Первый фактор — структура каждого рынка и, прежде всего, преобладающий тип кредитов: с фиксированной или плавающей ставкой.

В странах Балтии и Финляндии доминируют кредиты с плавающей ставкой.

По данным ЕЦБ, на такие ипотеки приходится более 93 % новых жилищных кредитов в Латвии, Эстонии и Финляндии против всего 15 % в еврозоне в среднем.

Когда процентные ставки растут, заемщики в странах, где преобладают «плавающие» кредиты, ощущают это почти сразу.

Во Франции, Испании и Португалии, напротив, доминируют фиксированные ставки, что позволяет семьям надолго зафиксировать стоимость кредита и сглаживает влияние краткосрочных колебаний.

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#недвижимость #Еврозона #финансы #ипотека #процентные ставки #ЕЦБ
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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