В NATO заявили о значительном повышении эффективности мониторинга и реагирования на потенциальные угрозы в Балтийском море. В частности, время реагирования на подозрительные инциденты было сокращено с 17 часов до одного часа.

Об этом в Брюсселе сообщил главный офицер по связям с общественностью командования морских сил НАТО MARCOM Тим Пьетрак во время общения с журналистами.

По его словам, операция Baltic Sentry позволила не только ускорить реагирование на возможные угрозы, но и повысить уровень защиты критически важной подводной инфраструктуры в регионе.

Пьетрак отметил, что с января 2025 года по январь 2026 года НАТО не зафиксировало ни одного существенного случая умышленного саботажа в отношении подводной инфраструктуры в Балтийском регионе.

Представитель Альянса подчеркнул, что результаты операции свидетельствуют о наличии у союзников как политической воли, так и необходимых оперативных возможностей для обеспечения коллективной безопасности в акватории Балтийского моря.

Кроме того, один из представителей НАТО на условиях анонимности сообщил, что в зоне ответственности морского командования соотношение сил между кораблями НАТО и союзников и российскими кораблями составляет примерно три к одному в пользу Альянса.

По его словам, это обеспечивает НАТО численное преимущество в морском пространстве региона и расширяет возможности для контроля ситуации.

Вопрос безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море остается актуальным после ряда инцидентов с повреждением коммуникационных кабелей. В частности, в конце 2024 года были зафиксированы повреждения линии связи между Финляндией и Германией, а также кабеля между Швецией и Литвой.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупреждал, что Россия может усиливать гибридное давление на европейские страны, в том числе посредством действий, направленных против инфраструктуры в Балтийском море.