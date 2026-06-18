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Урожай арбузов в Лимбажском крае созревает еще до Лиго 0 135

Наша Латвия
Дата публикации: 18.06.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Арбузы
ФОТО: pixabay

На праздничном столе к Лиго и Янову дню обычно можно увидеть сыр и пиво, однако в хозяйстве семьи Кантансов в Лимбажском крае почетное место занимают собственноручно выращенные арбузы.

Хозяева Марекс и Айя Кантансы в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma рассказали, что первый урожай здесь созревает еще до праздников, и первые плоды обычно готовы уже примерно к 13 июня — как раз ко дню рождения их сына, пишет LSM+.

Марекс Кантанс признаётся, что разрезание первого арбуза каждый год становится небольшим сюрпризом. За несколько дней до Янова дня арбуз уже практически готов к употреблению.

Столь ранний урожай в латвийских условиях можно получить только при дополнительном обогреве. «Теплицу нужно начинать отапливать раньше, иначе ничего не получится», — пояснил Кантанс.

В этом году первые арбузы были посеяны 12 марта, а примерно месяц спустя высажены в теплицу. Там выращиваются разные сорта, однако в последние годы хозяева отдают предпочтение более маленьким арбузам.

«Сейчас мы стараемся выращивать более мелкие сорта арбузов. Не перестараться с размером, потому что самые маленькие сорта в теплице легче подвязывать и удерживать. Да и по вкусу, как мне кажется, маленькие арбузы намного вкуснее», — рассказал фермер.

В теплице выращивают только привитые на корень тыквы арбузы.

«Прививкой я занимаюсь сам. Вот здесь можно увидеть место среза. Это тыква. Видите семядольный лист тыквы? А дальше к ней привит арбуз».

Самый крупный арбуз, который удалось вырастить в хозяйстве к Янову дню, весил 20 килограммов.

Июньский урожай арбузов не продается — он предназначен для собственного стола. А вот арбузы, выращенные летом уже попадают на рынок.

«В первую очередь ты выращиваешь для себя. Когда что-то остается — тогда уже для других. В этом и заключается весь смысл. Хватает и себе, и другим. В этом и азарт — самому поесть и поделиться этой радостью с окружающими».

Арбузы у семьи Кантансов в праздновании Янова дня занимают важное место. В прошлом году, когда праздники были дождливыми, гостей принимали прямо в теплице. «На Янов день у нас здесь были накрыты столы. Приехали гости, и мы могли лакомиться прямо с куста».

На вопрос, уместен ли арбуз на праздничном столе в Янов день, Марекс Кантанс отвечает:

«С сыром? Думаю, и с пивом тоже хорошо сочетается. И с сыром тоже подходит — почему бы и нет».

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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