Страны восточного фланга ЕС переживают, что их не привлекают к переговорам с Москвой. Между тем, они действительно хорошо знают Россию, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в интервью ERR.

ERR: – По утверждениям информационного агентства Bloomberg, председатель Европейского совета Антониу Кошта уже через неофициальные каналы налаживает контакты с Москвой. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также говорит о спецпредставителе, и мы видели, как дипломаты "евротройки" (Германии, Франции и Великобритании) посещали Москву. Так все-таки Европейский союз ведёт диалог с Россией или нет?

Каллас: – Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит – будь то страны "евротройки" или кто-то еще, пытающийся установить контакт с Россией.

Однако важно, чтобы от России требовали не только прекращения войны, но и целого ряда уступок. В противном случае мы увидим лишь паузу в войне, после которой Россия через несколько лет снова нападет. Мы уже сталкивались с подобным раньше, поэтому моя цель и моя работа направлены на то, чтобы этого не допустить. Кто бы ни садился за стол переговоров с Россией, он должен предъявлять ей требования и добиваться того, чтобы Россия также предпринимала конкретные шаги.

ERR: – Ведется ли сейчас такая подготовка для открытия более формального диалога с РФ?

Каллас: – В СМИ уже появлялась информация о том, что в разных местах идет определенная активность. Поэтому мой главный посыл заключается в том, что вопрос не в том, кто будет разговаривать, а в том, с чем именно идут на эти переговоры.

На мой взгляд, страны восточного фланга обеспокоены прежде всего тем, что к таким переговорам или контактам не привлекают представителей Восточной Европы – тех, кто действительно хорошо знает Россию. К сожалению, как недавняя, так и более давняя история знает немало примеров, когда подобные переговоры и контакты с Россией заканчивались для части европейских стран не лучшим образом.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европейский Союз должен назначить своего представителя для участия в мирных переговорах с Россией.

Еще раньше о своей готовности ехать на переговоры с Путиным заявила предшественница Кулбергса на посту премьер-министра Латвии – Эвика Силиня. Но ее не послали.