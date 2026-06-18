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Израиль обиделся на Каю Каллас – больше не будет с ней разговаривать 2 826

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кая Каллас
ФОТО: Youtube

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в четверг, что прекращает все контакты с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Об этом он написал в своем Х.

Свой поступок израильский министр объяснил тем, что Каллас сравнила Израиль с Южной Африкой времен апартеида.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам уже некоторое время действует одержимо и с явной несправедливостью в отношении Государства Израиль. Недавно стало известно, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке", – указал Саар.

Он также отметил, что до сих пор Каллас "не опубликовала ни одного опровержения, разъяснения или ответа относительно этого серьезного заявления".

"Поэтому, как у министра иностранных дел государства Израиль, у меня нет другого выбора, как разорвать все контакты с госпожой Каллас, пока она не отзовет клевету, направленную против единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке. И именно это я и делаю", – добавил Саар.

Как сообщал bb.lv, недавно Каллас навела напраслину на американцев.

В последующих сообщениях в X Саар распространил публикации с других аккаунтов, в которых упоминалось сообщение европейского новостного сайта Euractiv от 12 июня.

В нем со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов отмечалось, что во время своего визита в Мексику в прошлом месяце Каллас сравнила отношение Израиля к палестинцам на Западном берегу и в секторе Газа с политикой Южной Африки во времена апартеида – системы расовой сегрегации, которая обеспечивалась законом.

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#Израиль #расизм #дипломатия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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