Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в четверг, что прекращает все контакты с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Об этом он написал в своем Х.

Свой поступок израильский министр объяснил тем, что Каллас сравнила Израиль с Южной Африкой времен апартеида.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам уже некоторое время действует одержимо и с явной несправедливостью в отношении Государства Израиль. Недавно стало известно, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке", – указал Саар.

Он также отметил, что до сих пор Каллас "не опубликовала ни одного опровержения, разъяснения или ответа относительно этого серьезного заявления".

"Поэтому, как у министра иностранных дел государства Израиль, у меня нет другого выбора, как разорвать все контакты с госпожой Каллас, пока она не отзовет клевету, направленную против единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке. И именно это я и делаю", – добавил Саар.

Как сообщал bb.lv, недавно Каллас навела напраслину на американцев.

Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel.



Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026

В последующих сообщениях в X Саар распространил публикации с других аккаунтов, в которых упоминалось сообщение европейского новостного сайта Euractiv от 12 июня.

В нем со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов отмечалось, что во время своего визита в Мексику в прошлом месяце Каллас сравнила отношение Израиля к палестинцам на Западном берегу и в секторе Газа с политикой Южной Африки во времена апартеида – системы расовой сегрегации, которая обеспечивалась законом.