Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в четверг, что прекращает все контакты с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Об этом он написал в своем Х.
Свой поступок израильский министр объяснил тем, что Каллас сравнила Израиль с Южной Африкой времен апартеида.
"Высокий представитель ЕС по иностранным делам уже некоторое время действует одержимо и с явной несправедливостью в отношении Государства Израиль. Недавно стало известно, что во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке", – указал Саар.
Он также отметил, что до сих пор Каллас "не опубликовала ни одного опровержения, разъяснения или ответа относительно этого серьезного заявления".
"Поэтому, как у министра иностранных дел государства Израиль, у меня нет другого выбора, как разорвать все контакты с госпожой Каллас, пока она не отзовет клевету, направленную против единственного в мире еврейского государства, которое также является единственной демократией на Ближнем Востоке. И именно это я и делаю", – добавил Саар.
Как сообщал bb.lv, недавно Каллас навела напраслину на американцев.
Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026
Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist…
В последующих сообщениях в X Саар распространил публикации с других аккаунтов, в которых упоминалось сообщение европейского новостного сайта Euractiv от 12 июня.
В нем со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов отмечалось, что во время своего визита в Мексику в прошлом месяце Каллас сравнила отношение Израиля к палестинцам на Западном берегу и в секторе Газа с политикой Южной Африки во времена апартеида – системы расовой сегрегации, которая обеспечивалась законом.
Оставить комментарий(2)