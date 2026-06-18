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Ремонт Вантового моста может парализовать движение в Риге - нас спасет только рабочая группа 2 229

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: вантовый мост в Риге

Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц предложит создать в Рижской думе координационную рабочую группу, чтобы своевременно подготовиться к ремонту Вантового моста и снизить его возможное влияние на городское движение, жителей и предпринимательскую деятельность.

«Ремонт Вантового моста нельзя пускать на самотек. Уже сейчас нужно серьезно готовиться к этой ситуации, потому что ясно: когда начнется ремонт главного государственного моста, в городе начнется кризис. Поэтому я призываю учреждения, отвечающие за планирование и организацию движения, а также вопросы гражданской защиты, создать координационную рабочую группу и разработать конкретные сценарии ремонта Вантового моста», — подчеркнул Бергхольц.

Он указывает, что сейчас по-прежнему остается много вопросов без ответов, и это вызывает обеспокоенность как у политиков, так и у жителей и предпринимателей. Поэтому необходим четкий план действий, данные и прогнозы о том, как ремонтные работы повлияют на транспортный поток, общественный и оперативный транспорт, а также на предпринимательскую деятельность.

В рабочую группу должны войти представители Департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления, Департамента городского развития, Rīgas satiksme, муниципальной и государственной полиции, эксперты по гражданской защите. Контроль за работой должна осуществлять городская администрация.

Как отмечает глава комитета, одной из первых задач рабочей группы должно стать проведение детального моделирования организации движения и перемещения жителей.

«Сейчас нет четких ответов на вопрос, какие последствия вызовет частичное или полное закрытие Вантового моста. Нужно оценить, как увеличится интенсивность движения на других маршрутах, каким будет влияние на прилегающие улицы и как предотвратить образование пробок», — пояснил председатель комитета.

Также необходимо разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций во время ремонта, предусмотрев маршруты движения общественного транспорта и оперативных служб. При необходимости следует оценить и дополнительные решения по организации движения.

Учитывая, что ремонтные работы повлияют на предпринимательскую деятельность на Кипсале, в близлежащем районе Пардаугавы и на территориях, прилегающих к Вантовому мосту, предпринимателям, чья деятельность находится в зоне влияния ремонта, предложат предоставить информацию о возможном влиянии работ на их бизнес. Это поможет самоуправлению оценить возможные сценарии поддержки и решения.

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#ремонт #Рига #транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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