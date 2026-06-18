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Кулбергс хочет выдать мандат переговорщику с Путиным – зачем? 3 1104

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс (слева) и Владимир Путин - таким их видит искусственный интеллект.
ФОТО: BB.LV/AI

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европейский Союз должен назначить своего представителя для участия в мирных переговорах с Россией, когда наступит подходящий момент.

В своем первом интервью международным СМИ после вступления в должность в прошлом месяце Андрис Кулбергс подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

"В случае проведения мирных переговоров должен быть один человек, который будет иметь политический мандат для этого", – подчеркнул он. 

Его комментарии, напоминает Bloomberg, прозвучали в то время, когда ЕС стремится перехватить инициативу в переговорах с США, которые все больше отвлекаются на другие приоритеты. 

Как сообщал bb.lv, о своей готовности ехать на переговоры с Путиным заявила предшественница Кулбергса на посту премьер-министра Латвии – Эвика Силиня. Но ее не послали.

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#США #Латвия #переговоры #внешняя политика #мирные переговоры #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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