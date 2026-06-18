Николай Цискаридзе заявил, что по-прежнему восхищается Аллой Пугачевой. Артист отметил, что сталкивается с хейтом из-за своей любви к певице. К примеру, он получает негативные комментарии, когда поздравляет певицу с днем рождения.

Для меня не бывает бывших кумиров, — сказал Николай Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец. - Для меня есть три главных голоса: (Мария) Каллас, (Эдит) Пиаф, Пугачева. Это с моего детства. Потом прибавилось еще много величайших людей, но это мое ДНК. И почему я, человек, который гораздо младше, имею право судить человека за то, где он хочет жить. Или за то, что он сказал? К творчеству это имеет какое отношение?

Артист, между прочим, заявил, что там его буквально «уничтожали» с помощью «заказухи» в прессе. По словам Цискаридзе, коллеги боялись поддержать его в открытую, хотя подбегали в лифте и шёпотом признавались: «Мы с тобой».

Цискаридзе рассказал о принципиальности в распределении балетных партий на примере Дениса Родькина, который занимался в его классе в Большом. «Я ему всегда очень честно говорил, он на меня иногда очень обижается, он говорит: “Вот вы не воспринимаете меня в этой роли”, я говорю “Денис, я тебя воспринимаю в любой роли, потому что ты мой, ты навсегда мой и я люблю тебя, но сцена — это другое”».

Разговор с Бондарчук зашёл и о личной жизни. Артист не сказал однозначно, хочет ли завести детей. По его мнению, появление ребёнка нельзя спрогнозировать, как невозможно сконструировать судьбу. «Когда люди что-то прогнозируют, конструируют, я не принимаю это для себя. Когда ты окружен огромным количеством любви подрастающего поколения, в ней нет недостатка. Я вообще к детям и к их внутреннему миру отношусь очень внимательно», — добавил Цискаридзе. Сейчас своими детьми артист называет кошек, которым уделяет много внимание и даже позволяет им смотреть на себя свысока.