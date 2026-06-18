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Что позволило похудеть 53-летней Наташе Королевой: фото в купальнике 1 149

Lifenews
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ее формы вернулись к далекой молодости.

Теперь она сможет вновь уплетать любимые вареники.

Наташа Королева встретила свой 53-й день рождения в Майами, где собрались самые близкие: муж Сергей Глушко, сын Архип с супругой Мелиссой, а также мама Людмила Порывай и сестра Ирина, которые давно живут в США. Праздник прошел в теплой семейной атмосфере, а главным событием для самой артистки стало ее преображение - Королева призналась, что избавилась от пяти лишних килограммов и теперь чувствует себя заметно легче.

Певица поделилась серией снимков с пляжа, где позировала в оливковом бикини и легкой тунике с ярким принтом подсолнухов. На фотографиях отчетливо видна подтянутая фигура, тонкая талия и выразительное декольте, что не осталось незамеченным поклонниками. Многие отметили, что артистка выглядит как статуэтка, а ее образ вдохновил подписчиков на перемены.

Как отмечает пресса, Королева не скрывает, что к похудению ее подтолкнула критика мужа Сергея Глушко, который в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ открыто заявил, что супруге стоит сбросить несколько килограммов. После этого певица обратилась к эндокринологу, прошла обследование и начала курс инъекций препарата для диабетиков, который помог ей быстро добиться результата. Кроме того, она изменила рацион: в меню появились отварные яйца, говяжий язык, авокадо и свежие салаты.

Меню от Наташи Королевой представляет собой сочетание традиционной украинской домашней кухни и строгих правил для поддержания формы. Звезда прославилась своими коронными рецептами настоящего украинского борща с салом и быстрых ленивых вареников в шоу «Смак».

Звездные рецепты от Наташи

Настоящий борщ: готовится на говядине с косточкой, с обязательным добавлением фасоли, картофеля, зажарки на сале, свеклы, томатной пасты и зелени. Подается с чесночными пампушками.

Ленивые вареники за 5 минут: 1 пачка творога смешивается с 1 яйцом и 2 ст. ложками муки. Тесто раскатывается колбаской, нарезается на кусочки, обваливается в муке и варится в кипящей воде всего 5 минут.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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