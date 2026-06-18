Археологи обнаружили необычный артефакт, который может оказаться самым ранним известным свидетельством использования письменных чисел в Мезоамерике. Речь идет о небольшой глиняной фигурке с одиннадцатью точками, вырезанными на ее поверхности и расположенными в трех столбцах. Хотя точное назначение находки остается неизвестным, исследователи полагают, что перед ними может быть один из древнейших примеров графической записи чисел, использовавшейся для простейших вычислений или схожих целей около 750 года до нашей эры. По мнению авторов исследования, это возможное свидетельство ранней числовой записи способно пролить свет на связь между системой счисления, человеческим телом и представлениями об идентичности в мировоззрении древних народов Мезоамерики. Артефакт был найден на древнем поселении Ла-Бланка, расположенном на тихоокеанском побережье Гватемалы. По форме и размерам фигурка напоминает небольшой телевизионный пульт дистанционного управления. Она относится к группе загадочных предметов, известных археологам как «табличные фигурки».

На территории Ла-Бланки ранее были обнаружены сотни подобных изделий. Свое название эти фигурки получили из-за характерной прямоугольной формы. При этом они обладают антропоморфными чертами: на их поверхности присутствуют декоративные элементы, включая орнаменты и символические изображения украшений и элементов одежды. Однако, несмотря на наличие антропоморфных элементов, они не являются натуралистическими изображениями человеческой головы. Хотя подобные фигурки уже находили в Ла-Бланке ранее, новый экземпляр заметно отличается благодаря наличию точек, выстроенных в столбцы. Именно эта особенность заставила ученых предположить, что углубления на поверхности могли выполнять не декоративную функцию. Авторы работы Джулия Гернси, Стефани М. Штраус и Майкл Лав отмечают, что упорядоченные точки на головном уборе фигурки вызывают больше вопросов, чем дают ответов.

По их словам, подобная ситуация характерна для уникальных находок, которые невозможно полноценно интерпретировать путем сравнения с большим количеством аналогичных предметов из Ла-Бланки или других археологических памятников. Исследователи подчеркивают, что фигурку не следует рассматривать лишь как археологическую курьезность или изолированное дополнение к сложной истории возникновения письменности в Мезоамерике. По их мнению, артефакт заслуживает самого внимательного изучения. Одной из подсказок к разгадке назначения находки может служить связь табличных фигурок с человеческой головой — частью тела, которая традиционно ассоциируется с индивидуальностью. Это особенно важно, поскольку в древней Мезоамерике существовала тесная связь между числами и представлениями о личности человека. Археологические данные свидетельствуют, что к моменту создания фигурки местные общества уже экспериментировали с числовыми системами. Одной из хорошо изученных систем стала точечно-полосовая запись чисел, где точки обозначали единицы, а полосы — пятерки. Ученые отмечают, что при изучении кодексов народов миштеков и ацтеков можно быстро привыкнуть к чтению даже длинных последовательностей отдельных точек и приблизительно определять их количество благодаря визуальному восприятию чисел. Такой процесс известен как субитизация.

При этом независимо от конкретной формы записи чисел мезоамериканская двадцатеричная система счисления была тесно связана с человеческим телом. Ее основой служили десять пальцев рук и десять пальцев ног, а само число двадцать ассоциировалось с понятием личности и человеческого существа. Показательно, что в языке киче слово winik означает одновременно человека и число двадцать. Такое совпадение объясняется именно связью с двадцатью пальцами человеческого тела. Несмотря на убедительные параллели между найденной фигуркой и известными мезоамериканскими системами счета, исследователи призывают к осторожности. Они предупреждают, что не следует автоматически интерпретировать артефакт через призму более поздних письменных традиций региона. Одной из причин является то, что на территории Мезоамерики, вероятно, никогда не существовало единой универсальной системы записи чисел. Тем не менее находка пополняет растущий массив свидетельств того, что жители Ла-Бланки активно экспериментировали с символическими способами передачи информации за несколько столетий до появления полноценных письменных систем. Точное значение одиннадцати точек на фигурке пока остается неизвестным. Однако исследователи приводят аргументы в пользу того, что эти знаки могли обозначать имя, дату или иной личный идентификатор.

Если эта гипотеза верна, расположение точек может свидетельствовать о ранней связи между счетом, идентичностью и социальным самовыражением в эпоху формирования первых городских сообществ Мезоамерики. Авторы также признают, что остается открытым вопрос, какую именно идентичность выражала фигурка с одиннадцатью точками — человеческую, сверхъестественную или сочетание обеих. Однако общий анализ артефакта указывает на тесную связь между временем, числами и представлениями о личности, существовавшими в сознании древних жителей Мезоамерики. В заключение исследователи проводят философскую параллель с размышлениями древнегреческого мыслителя Аристотель. Они напоминают слова философа Поль Рикёр о трактовке идей Аристотеля, согласно которым существование во времени означает не просто присутствие в момент существования времени, но и «существование в числе». Возможно, ранние представления народов Мезоамерики о времени и природе бытия были не столь далеки от подобных философских идей.