Даже самые качественные продукты можно испортить одной маленькой ошибкой. Нужно ли промывать макароны, почему брокколи становится безвкусной, когда добавлять помидоры в суп и как сделать сочную индейку? Собрали самые распространённые кулинарные промахи, которые мешают получать от еды максимум вкуса и пользы.

1. Промывать макароны после варки

Эта привычка досталась нам ещё с советских времён, когда макароны производили в основном из мягких сортов пшеницы. Сегодня большинство качественных макарон делают из твёрдых сортов, поэтому промывать их не нужно.

Более того, вода смывает крахмал, который помогает соусу лучше обволакивать пасту. Если макароны всё же слипаются, добавьте немного оливкового или сливочного масла.

2. Жарить на оливковом масле extra virgin

Масло первого холодного отжима идеально подходит для салатов, но не всегда для жарки. При высокой температуре оно теряет часть полезных свойств и может придавать блюду горьковатый привкус.

Для жарки лучше использовать рафинированное оливковое масло или другие масла с высокой температурой дымления.

3. Добавлять помидоры слишком рано

Помидоры и томатная паста содержат кислоты, которые замедляют приготовление овощей.

Если вы варите суп, сначала доведите до готовности картофель, морковь и другие овощи, а томаты добавляйте ближе к концу приготовления. При тушении мяса правило работает наоборот: кислота помогает сделать его мягче.

4. Варить картофель без крышки

Многие снимают крышку, чтобы вода не убегала. Однако при варке овощей крышка помогает сохранить больше витаминов, аромата и вкуса.

Кроме того, под крышкой овощи готовятся быстрее и равномернее.

5. Есть выпечку сразу из духовки

Свежий кекс пахнет настолько аппетитно, что удержаться сложно. Но горячая выпечка ещё продолжает «созревать» после духовки.

Если разрезать её сразу, мякиш может смяться и потерять структуру. К тому же вкус полностью раскрывается только после остывания.

6. Выливать недопитое вино

Открытое вино действительно быстро теряет аромат, но это не повод отправлять его в раковину.

Красное вино отлично подходит для мясных соусов и тушёной говядины, белое — для блюд из птицы, рыбы и морепродуктов.

7. Пересушивать филе индейки

Многие уверены, что индейка по природе сухая. На самом деле проблема чаще всего в слишком долгом приготовлении.

Филе грудки достаточно жарить около 6–8 минут или запекать 15–20 минут. Если передержать мясо хотя бы на несколько минут, оно потеряет сочность.

8. Переваривать брокколи

Одна из самых распространённых ошибок. Переваренная брокколи становится серо-зелёной, мягкой и теряет значительную часть полезных веществ.

После варки овощ следует сразу переложить в холодную воду. Такой способ называется бланшированием и помогает сохранить яркий цвет, вкус и текстуру.

9. Неправильно готовить печень

Многие не любят печень именно потому, что она приготовлена неправильно.

Для более нежного вкуса лучше выбирать говяжью печень. Перед приготовлением важно удалить крупные протоки, а жарить её нужно всего по 2–3 минуты с каждой стороны. Пережаренная печень становится жёсткой и сухой.

10. Перегружать пиццу начинкой

Кажется, что чем больше сыра, колбасы и соуса, тем вкуснее получится пицца. На практике всё наоборот.

Избыток начинки делает тесто влажным и тяжёлым. Настоящая пицца должна оставаться лёгкой, хрустящей и удобной для еды руками.

11. Не солить рыбу заранее

Если рыба при жарке разваливается или прилипает к сковороде, причина может быть в неправильной подготовке.

Посолите куски рыбы за 10–15 минут до приготовления. Некоторые повара также рекомендуют слегка присолить масло перед жаркой. Это помогает сохранить форму и получить красивую золотистую корочку.

Что говорят эксперты

«Большинство кулинарных ошибок связано не с продуктами, а с нарушением технологии приготовления. Даже самый простой ингредиент способен раскрыться совершенно по-новому, если соблюдать правильный температурный режим и время приготовления», — отмечает шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.

По словам известного британского шефа Джейми Оливера, хороший результат на кухне часто зависит от мелочей: «Чем проще блюдо, тем важнее правильно обращаться с каждым ингредиентом».

Кулинария состоит из деталей. Иногда одна небольшая ошибка способна испортить даже самые качественные продукты, а правильный подход — превратить обычный ужин в ресторанное блюдо. Достаточно помнить несколько простых правил, и вкус, текстура и польза любимых продуктов раскроются совершенно по-новому.