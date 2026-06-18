Стакан кефира на ночь многие считают старым проверенным средством для крепкого сна. Современные исследования показывают, что этот популярный кисломолочный напиток действительно способен влиять не только на пищеварение, но и на работу мозга, настроение и качество отдыха.

Кефир давно считается одним из самых полезных продуктов для здоровья кишечника. Однако в последние годы учёные всё чаще изучают его влияние на нервную систему и психоэмоциональное состояние человека.

По словам специалистов, связь между кишечником и мозгом намного теснее, чем считалось ранее. Именно поэтому состояние микрофлоры может отражаться на настроении, уровне тревожности и качестве сна.

Почему кефир помогает расслабиться

Кефир содержит триптофан — аминокислоту, которая участвует в выработке серотонина и мелатонина. Первый отвечает за эмоциональное благополучие, второй регулирует циклы сна и бодрствования.

«Вечером организму особенно важно перейти из режима активности в режим восстановления. Продукты, содержащие триптофан, могут способствовать этому естественному процессу», — объясняет нутрициолог Ольга Яблокова.

Кроме того, в составе кефира присутствуют живые микроорганизмы, которые положительно влияют на микробиом кишечника.

Кишечник и мозг работают вместе

Учёные всё чаще говорят об оси «кишечник — мозг» — сложной системе взаимодействия между пищеварительной и нервной системами.

Некоторые бактерии способны влиять на выработку гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — вещества, которое помогает нервной системе успокаиваться и снижает уровень тревожности.

«Нормальная кишечная микрофлора играет важную роль в эмоциональном состоянии человека. Нарушение её баланса всё чаще связывают с тревожными расстройствами, хроническим стрессом и проблемами со сном», — отмечают специалисты по клиническому питанию.

Какие бактерии содержатся в кефире

Кефир считается одним из самых богатых источников пробиотиков среди кисломолочных продуктов. В нём содержатся десятки видов полезных микроорганизмов, включая лактобактерии, бифидобактерии и дрожжи.

Исследования показывают, что значительная часть этих бактерий успешно проходит через желудок и достигает кишечника, где продолжает выполнять свои функции.

Особый интерес учёных вызывает бактерия Lactobacillus kefiri, которая помогает подавлять рост патогенных микроорганизмов и поддерживать иммунную систему.

Может ли кефир улучшить сон

Некоторые исследования действительно связывают регулярное употребление кефира с улучшением качества сна и снижением уровня тревожности.

Однако врачи подчёркивают, что кефир не является лекарством от бессонницы. Его эффект зависит от общего состояния здоровья, питания, уровня стресса и образа жизни человека.

«Если человек регулярно недосыпает, испытывает хронический стресс или страдает серьёзными нарушениями сна, одного стакана кефира будет недостаточно. Но как часть здорового вечернего рациона он вполне может оказаться полезным», — отмечают эксперты.

Когда лучше пить кефир

Несмотря на популярную рекомендацию выпивать кефир непосредственно перед сном, специалисты советуют делать это за полтора-два часа до отхода ко сну.

За это время напиток успеет частично перевариться и не вызовет дискомфорта у людей с чувствительным пищеварением.

Особенно это важно для тех, кто склонен к вздутию живота, гастроэзофагеальному рефлюксу или другим проблемам желудочно-кишечного тракта.

Кому стоит быть осторожнее

Врачи напоминают, что кефир подходит не всем. Ограничить его употребление следует людям с непереносимостью лактозы, некоторыми заболеваниями желудка в стадии обострения и индивидуальной чувствительностью к кисломолочным продуктам.

Также не стоит рассматривать кефир как универсальное средство от депрессии, тревоги или бессонницы.

Современная наука подтверждает, что кефир может положительно влиять на микрофлору кишечника, настроение и качество сна. Благодаря содержанию триптофана и живых пробиотиков этот напиток способен стать полезной частью вечернего рациона. Однако максимальный эффект он даёт только в сочетании со сбалансированным питанием, достаточной физической активностью и здоровым режимом сна.