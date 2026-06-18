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Сейм принял поправки о публикации данных фирм, торгующих с Россией и Беларусью 0 102

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
LETA
Изображение к статье: контейнеры на жд платформе

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью.

Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами.

Согласно поправкам, Служба государственных доходов (СГД) будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению (ЦСУ) данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал.

Публикуемая информация будет включать идентификационные номера и названия экспортеров и импортеров.

Одновременно в законе установлено исключение, предусматривающее, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом "О налогах и пошлинах".

Поправки инициировали депутаты партии "Новое Единство", но подобную инициативу ранее выдвигало и Национальное объединение.

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#торговля #Латвия #парламент #экономика #Беларусь #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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