Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью.

Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами.

Согласно поправкам, Служба государственных доходов (СГД) будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению (ЦСУ) данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал.

Публикуемая информация будет включать идентификационные номера и названия экспортеров и импортеров.

Одновременно в законе установлено исключение, предусматривающее, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом "О налогах и пошлинах".

Поправки инициировали депутаты партии "Новое Единство", но подобную инициативу ранее выдвигало и Национальное объединение.