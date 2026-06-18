Американские военные больше не будут стрелять по судам, идущим в Иран.
Вооруженные силы США, в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа, сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы, говорится в сообщении CENTCOM.
«Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно. Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены», — написали в пресс-службе.
Отныне Вооруженные силы США не препятствуют транзиту судов при входе в иранские порты в Персидском и Оманском заливах или выходе из них.
В CENTCOM сообщили, что американские военные корабли останутся в регионе, чтобы «следить за соблюдением всех аспектов соглашения».
Отметим, что «тяжелая» иранская нефть традиционно используется для производства дизельного топлива. А тут еще Сейм Латвии сегодня отложил введение повышенного акциза на дизель. Таким образом, у владельцев дизельных авто сегодня маленький праздник.
Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026
Оставить комментарий(1)