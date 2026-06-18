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Дизель в Латвии должен подешеветь: армия США сняла блокаду портов Ирана 1 100

Бизнес
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американские военные больше не будут стрелять по судам, идущим в Иран.

Американские военные больше не будут стрелять по судам, идущим в Иран.

Вооруженные силы США, в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа, сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы, говорится в сообщении CENTCOM.

«Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно. Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены», — написали в пресс-службе.

Отныне Вооруженные силы США не препятствуют транзиту судов при входе в иранские порты в Персидском и Оманском заливах или выходе из них.

В CENTCOM сообщили, что американские военные корабли останутся в регионе, чтобы «следить за соблюдением всех аспектов соглашения».

Отметим, что «тяжелая» иранская нефть традиционно используется для производства дизельного топлива. А тут еще Сейм Латвии сегодня отложил введение повышенного акциза на дизель. Таким образом, у владельцев дизельных авто сегодня маленький праздник.

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#Иран #США #Латвия #автомобили #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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