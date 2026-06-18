Экономист Улдис Осис в социальных сетях прокомментировал очередной кризис в системе латвийского здравоохранения, предложив и варианты преодоления кризиса: "

Министерство здоровья и его армия чиновников в очередной раз пытаются накормить историями о новых, евроремонтированных стенах и дорогих кроватях. Но будем реалистами — мы можем построить хоть межгалактическую мегаклинику в каждой волости, но если там не будет тех, кто умеет подключать к пациенту систему, это будет просто бессмысленная утилизация денег налогоплательщиков...

Что делать, когда денег нет, а дом горит?

Поскольку правительству Андриса Кулбергса отводится микроскопический «100-дневный горизонт», ему нет никакого смысла начинать войну за глобальную перестройку системы или закрытие малых больниц с «верха» силой. Наиболее рациональным подходом сейчас была бы тактическая гибридная модель — централизация функций без сноса стен, которую Кулбергс может запустить с некоторыми поправками к правилам Кабинета Министров уже в течение недели.

Правительство должно перестать измерять температуру мертвой лошади и сделать три шага.

Телемедицине (о которой я писал предложения в Минздрав лет 15 назад) «зеленый свет»: Включить удаленный мониторинг хронических пациентов и дневники цифрового самочувствия в оплачиваемую государством корзину. Технологии уже есть, нужны только подписи чиновников. Это быстро сократило бы очереди в приемных отделениях. Спасение диагностики: покончить с бессмысленным «круговым даньем», где пациента без четкого диагноза гоняют по кабинетам, пока не становятся острым клиентом стационара. Национальная служба здоровья должна платить гораздо более высокий тариф за первичную углубленную 45-минутную консультацию, чтобы врач обследовал человека с головы до ног, прежде чем болезнь будет запущена. Дать самоуправлениям экономическую морковку — если они добровольно отдадут свои неэффективные пустые острые отделения крупным стационарам, государство дает целевую дотацию на содержание современных пунктов ухода за хроническими заболеваниями на местах.

Эта гибридная модель, конечно, не идеальный вечный двигатель. Это переходный мост, чтобы остановить кровотечение и вытащить корпус медсестер из кадрового ущелья. Только когда существующие кадры будут стабилизированы и первичный этап превенции наконец начнет работать, будущие правительства смогут сесть за стол и построить эффективную модель обязательного государственного страхования.

Если команда Кулбергса не успеет перепрограммировать эти некоторые алгоритмы управления сейчас, мы даже не заметим, что скоро у нас снова появятся новые многомиллионные больничные помещения, в которых последняя отсутствующая сестра просто выключит свет."