Одно из самых знаковых деревьев Великобритании, связанное с легендой о Робин Гуде, «Большой дуб» (Major Oak), погибло – на дереве впервые не появилась молодая листва, сообщает The Guardian.

Британский природоохранный орган "Королевское общество защиты птиц" отметило, что этой весной огромное дерево в Шервудском лесу признали погибшим после долгой жизни на протяжении нескольких веков.

"С размахом кроны 28 метров и окружностью ствола 11 метров Major Oak был одним из самых больших деревьев в Британии. Опоры для некоторых ветвей были установлены в начале XX века, а дерево было огорожено в 1970-х годах", — говорится в материале.

Точную причину определить сложно. Общество заявило, что тут совпало множество факторов, из которых основные — «структурное вмешательство из благих намерений и слишком много человеческой активности», связанной с деревом. Последствия изменения климата, включая недавние волны жары и засухи, усугубили проблемы, с которыми дерево неизбежно сталкивается в таком возрасте.

Несмотря на биологическую смерть, дуб останется на своем историческом месте. Кроме того, по всему миру высажены его саженцы.