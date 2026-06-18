По данным слежения за судами, которые проанализировал отдел Би-би-си по верификации данных BBC Verify, танкер российского теневого флота вошел в Ла-Манш. Это первый случай с воскресенья, когда британские военные задержали танкер Smyrtos.

Судно Forwarder под российским флагом, покинувшее порт в Приморске на прошлой неделе, вошло в Ла-Манш в среду вечером и направилось на юг. В качестве конечного пункта назначения оно указывает порт Дунъин в Китае.

Суда теневого флота, подпадающие под санкции Великобритании, избегают Ла-Манша с тех пор, как британские военные перехватили Smyrtos; данные слежения показывают, что ряд судов, подпадающих под санкции, изменили курс, чтобы обойти пролив.

Би-би-си обратилось в Министерство обороны Великобритании за комментариями.

Судя по данным, полученным Би-би-си, военный корабль Королевского флота HMS Tyne действует в районе, близком к месту нахождения танкера.

Российский теневой флот продолжает пересекать территориальные воды Британии, несмотря на угрозы перехвата Судно Forwarder попало под санкции Великобритании, США и ЕС в 2025 году. С тех пор как британское правительство обвинило его в контрабанде нефти из России, судно дважды меняло название.

Согласно спутниковым снимкам, Forwarder 12 июня после погрузки нефти покинул Приморск. Этот нефтяной терминал — крупнейший в Балтийском море, и играет ключевую роль в качестве экспортного хаба для российской энергетической отрасли.

Танкеры теневого флота, такие как Forwarder, стали жизненно важной опорой для Кремля с тех пор, как Запад ввел санкции в отношении экспорта российских энергоресурсов после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По данным Министерства обороны Великобритании, этот флот, состоящий из более чем 700 стареющих танкеров, владельцы которых, как правило, не раскрываются, обеспечивает перевозку 75% российской нефти, на которую наложены санкции.