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Правнук Брежнева попал в украинский плен - СМИ 0 455

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
УНИАН
Изображение к статье: Брежнев и его внук Малеев

45-летний правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев ушел на войну против Украины и попал в украинский плен. Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

Мать Милаева рассказала редакции, что осенью 2025 года он ушёл "на СВО" (так в России называют войну - УНИАН) сапёром и уже в ноябре перестал выходить на связь с родными.

"История семьи генерального секретаря ЦК КПСС после крушения Советского Союза обернулась парадоксальным образом. Правнук политического деятеля, который родился и сколотил карьеру в Украине, многое сделав для республики в советский период, попал в плен к украинским военным", - пишет Baza.

Отмечается, что Антон Милаев приходится названным внуком дочери генсека ЦК КПСС Галине Брежневой, которая воспитывала его как родного.

Мать Милаева Ирина Кузнецова рассказала, что через несколько месяцев после пропажи сына пришла информация, что он находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области.

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#Украина #война #семья #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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