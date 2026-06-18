Астронавты Международной космической станции направили специальное приветствие участникам и болельщикам проходящего чемпионата мира по футболу FIFA.

Как сообщила пресс-служба МКС на официальной странице ведомства в социальной сети X, члены 74-й космической экспедиции записали тематическое видеообращение прямо с орбиты, напомнив жителям Земли о принципах командной работы и глобального сотрудничества под лозунгом: "Разные команды. Одна планета. Один экипаж".

В своем послании находящиеся на борту специалисты отметили, что пока на Земле продолжаются футбольные матчи мирового первенства, интернациональная команда станции без перерывов продолжает выполнять свои профессиональные задачи.

Деятельность экипажа сосредоточена на проведении научных исследований, внедрении инноваций и поиске вдохновляющих решений, которые призваны проложить путь для будущих пилотируемых космических миссий на Луну и Марс, а также качественно улучшить повседневную жизнь для всех людей на Земле.