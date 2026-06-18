Президент Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран Европейского союза письмо с призывом пересмотреть подход к приему украинских беженцев и ввести определенные ограничения в рамках системы временной защиты.

Об этом сообщили издания Der Spiegel, dpa и AFP со ссылкой на содержание документа, с которым ознакомились журналисты. Письмо было направлено перед заседанием Европейского совета.

В документе отмечается, что Европейская комиссия предлагает продлить действие временной защиты для граждан Украина, однако одновременно призывает ограничить ее применение таким образом, чтобы это не подрывало возможности Украины в сфере обороны.

Хотя конкретные меры в письме не уточняются, европейские СМИ отмечают, что речь может идти о возможном ограничении приема мужчин призывного возраста в рамках расширенной схемы временной защиты.

По данным Euractiv, в ЕС обсуждается вариант исключения украинских мужчин призывного возраста из новых заявок на временную защиту. Предполагается, что подобные ограничения будут применяться только к новым заявителям.

Система временной защиты была введена в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России и предоставила миллионам украинцев право на проживание и доступ к базовым услугам в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры убежища.

Окончательное решение по статусу украинских беженцев в Европейском союзе ожидается в 2026 году - предварительно в июле или сентябре. В настоящее время действие директивы продлено до марта 2027 года.