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Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить прием украинских беженцев в ЕС 0 118

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен
ФОТО: пресс-фото

Президент Урсула фон дер Ляйен направила лидерам стран Европейского союза письмо с призывом пересмотреть подход к приему украинских беженцев и ввести определенные ограничения в рамках системы временной защиты.

Об этом сообщили издания Der Spiegel, dpa и AFP со ссылкой на содержание документа, с которым ознакомились журналисты. Письмо было направлено перед заседанием Европейского совета.

В документе отмечается, что Европейская комиссия предлагает продлить действие временной защиты для граждан Украина, однако одновременно призывает ограничить ее применение таким образом, чтобы это не подрывало возможности Украины в сфере обороны.

Хотя конкретные меры в письме не уточняются, европейские СМИ отмечают, что речь может идти о возможном ограничении приема мужчин призывного возраста в рамках расширенной схемы временной защиты.

По данным Euractiv, в ЕС обсуждается вариант исключения украинских мужчин призывного возраста из новых заявок на временную защиту. Предполагается, что подобные ограничения будут применяться только к новым заявителям.

Система временной защиты была введена в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России и предоставила миллионам украинцев право на проживание и доступ к базовым услугам в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры убежища.

Окончательное решение по статусу украинских беженцев в Европейском союзе ожидается в 2026 году - предварительно в июле или сентябре. В настоящее время действие директивы продлено до марта 2027 года.

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#Украина #миграция #беженцы #Урсула Фон Дер Ляйен #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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