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Сколько латвийцев поддерживают Ринкевича? 0 73

Политика
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

ФОТО: LETA

На днях Эдгар Ринкевич отметит три года на посту главы государства.

Да, уже три года Эдгар Ринкевич работает на президетском посту и социологи SKDS по заказу Латвийского ТВ провели опрос, дабы выяснить, как оценивают латвийцы деятельность главы государства. В общей сложности 53% респондентов оценивают работу Ринкевича очень хорошо и скорее хорошо.

19,1% опрошенных поставили Ринкевичу оценку "удовлетворительно", а 23,4% латвийцев считают, что президент работает очень плохо или скорее плохо.

Примечательно, что те латвийцы, которые в семье говорят на латышском, в большинстве своем оценивают работу Ринкевича позитивно. А именно: 66% латышскоговорящих респондентов поставили президенту оценку "скорее хорошо" или "очень хорошо". Среди русскоязычных таких позитивно настроенных по отношению к Ринкевичу респондентов было всего 32%! 40% опрошенных с родным русским языком оценивают деятельность Ринкевича негативно.

Если смотреть на результаты опроса с точки зрения возраста респондентов, то особенно позитивно Ринкевича воспринимают молодые люди: 82% опрошенных жителей в возрасте от 18 до 24 лет поставили Ринкевичу позитивную оценку. Примечательно, что в категории с 45 до 54 лет лишь 38% позитивно оценивают работу главы государства.

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#президент #Латвия #молодежь #русскоязычные #Эдгар Ринкевич #латышский язык #политика #опрос
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Эдуард Эльдаров
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