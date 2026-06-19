19 июня 2026 года чтят память преподобного Илариона Нового (Далматского). Этот святой был ярым поборником чистоты веры, за что удостоился возможности лицезреть удивительные чудеса.

О чем вспоминают в Церкви 19 июня 2026 года

Иларион жил в VIII веке, он родился в благочестивой христианской семье. С раннего детства изучал писание и в 20 лет уже посвятил себя Господу.

В Далматской обители он принял схиму и стал там учеником Григория Декаполита. Когда его учитель умер, он в течение 8 лет управлял обителью. Но в 813 году, когда к власти пришел император Лев Армянин и начал внедрять иконоборческую ересь, то Иларион резко выступил против, за что и поплатился — его заключили в узилище и там морили голодом.

Его много пытали, но он все терпел. Когда императора изрубили его же воины, ему на время вернули свободу, но потом опять заточили. За все свои мучения он был вознагражден — он сумел узреть ангелов, возносящих на небо душу Феодора Студита, также пострадавшего из-за иконоборчества. В конце жизни императрица Феодора даровала ему свободу, и он вернулся в Далматскую обитель, стал там опять игуменом и там же мирно скончался.

Смысл праздника

Этот святой был твердым борцом с ересью и сумел отстоять чистоту веры, передав ее нам в первозданном состоянии.

Что можно делать 19 июня 2026 года

Принято полоть огород. Очень важно в этот день полить огород. Нужно проводить работы по дому — это принесет удовольствие и удовлетворение.

Что нельзя делать 19 июня 2026 года