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Трамп подтвердил разморозку активов Ирана ради сохранения доверия к доллару 0 25

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп и Рубио

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность Вашингтона разморозить иранские финансовые активы в рамках подписанного сторонами мирного меморандума.

Выступая на пресс-конференции во Франции по завершении саммита G7, глава Белого дома подчеркнул, что данная мера отвечает долгосрочным экономическим интересам США.

Как сообщило международное информационное агентство "Anadolu Ajansı", Трамп напрямую связал возвращение удерживаемых средств с необходимостью сохранения стабильности американского доллара.

"Мы забрали у них много денег. Я думаю, нам придется их вернуть, понимаете? Если бы мы их не вернули, то никто бы никогда больше не инвестировал в доллар", - заявил американский президент.

Трамп добавил, что эти финансы принадлежат иранской стороне, а их бессрочная блокировка способна подорвать позиции США как надежной гавани для международного капитала.

По данным зарубежных средств массовой информации, на начальном этапе урегулирования предполагается разблокировка иранских активов в размере около 24 миллиардов долларов.

Кроме того, рамочный документ предусматривает создание масштабной программы экономического развития и восстановления Ирана объемом не менее 300 миллиардов долларов.

В американской администрации уточнили, что этот фонд будет формироваться преимущественно за счет частных инвестиций компаний из Европы, Азии и Америки, заинтересованных в доступе к энергетическим ресурсам, и не потребует прямых ассигнований из государственного бюджета США.

Условия соглашения предписывают, что смягчение санкционного режима и окончательный доступ к удерживаемым за рубежом средствам будут происходить поэтапно.

Ключевым требованием Вашингтона остается строгое соблюдение Тегераном обязательств по ограничению ядерной программы, возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе и поддержание режима прекращения огня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также подтвердил, что предоставление Ирану экономических стимулов полностью зависит от его дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств.

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#Иран #США #санкции #инвестиции #Дональд Трамп #дипломатия #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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