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В Крыму остается командование Черноморским флотом и малые корабли 0 53

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Основные боевые единицы давно уже в Новороссийске.

Силы обороны давят не только на так называемую трассу "Новороссия", но и на другие дороги.

Силы обороны заблокировали логистику к временно оккупированному Крыму. Об этом сказал Андрей Ткачук, майор ВСУ, в эфире Radio NV.

"Возникают существенные проблемы – как для военного контингента, так и для гражданского. Ключевым для нас является наша способность, успехи в блокировании военной логистики. Потому что забавно смотреть на очереди за бензином, как мы выжимаем максимум из наших ударов по НПЗ и добавляем логистические блокады", – сказал Ткачук.

Он также отреагировал на информацию движения "Атеш" о том, что командование Черноморского флота РФ готовится к эвакуации из Крыма. По его словам, это вряд ли произойдет, поскольку такие действия станут огромным имиджевым ударом для Кремля.

"Они найдут баланс и придумают, как решать эту проблему. К сожалению, такого переезда не произойдет", – прогнозирует Ткачук.

Комментируя удары по логистике оккупантов, он отметил, что Силы обороны давят не только на так называемую трассу "Новороссия", но и на другие дороги, которые являются важными логистическими цепочками для РФ. По словам военного, такие действия уже помогают украинским подразделениям осуществлять контрмеры.

В Крыму (в частности, в бухтах Севастополя) сейчас базируются преимущественно корабли обеспечения и вспомогательные суда, тогда как основные боевые единицы и ракетоносители Черноморского флота РФ были переведены на базу в Новороссийск. На полуострове остаются следующие типы российских кораблей:

Корабли обеспечения: военные буксиры и суда судообеспечения. Противодиверсионные катера: малые суда для охраны рейдов, такие как противодиверсионные катера «Раптор», «Грачонок» («Юнармеец Крыма», «Буевлянин»). Минно-тральные корабли: базовые тральщики (например, проекта 12700 «Александрит» и проекта 266-М «Аквамарин», в том числе «Иван Голубец»).

Ранее Зеленский назвал атаку ВС РФ на Успенский собор Киево-Печерской лавры «одним из крупнейших российских преступлений против христианской культуры» и сообщил, что только Киев Россия атаковала более чем 60 ракетами.

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#Украина #Крым #логистика #флот #Россия #политика
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