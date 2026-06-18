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Постреляли и хватит! 0 38

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пистолет Glock

Пистолет Glock

Закон коснется самого популярного пистолета.

В Калифорнии вводят новые ограничения на огнестрельное оружие Прежде всего закон коснется самого популярного пистолета в США — Glock: его продажу в штате запретят. Законодатели объясняют это тем, что на оружие можно установить специальный переключатель, переводящий его в полностью автоматический режим стрельбы, - сообщает RTVI US. Под запрет попадет и торговля через интернет — причем не только готовым оружием, но даже отдельными деталями к нему.

А с 1 июля вступят в силу более жесткие правила хранения огнестрела.

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#США #ограничения #Калифорния
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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