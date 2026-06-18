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Сегодня на ЧМ-2026 сыграют Канада и Мексика: что нужно знать о матчах дня 1 61

Спорт
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стадион в Майами
ФОТО: пресс-фото

На чемпионате мира по футболу начинается второй тур группового этапа. В центре внимания окажутся хозяева турнира — сборные Канады и Мексики, которые проведут свои очередные матчи и могут сделать важный шаг к выходу в плей-офф.

На мировом первенстве по футболу сегодня стартуют первые матчи второго тура группового этапа.

Игровой день откроется встречей сборных Чехии и ЮАР. Матч группы A начнётся в Атланте в 19:00 по латвийскому времени.

Затем в 22:00 в Инглвуде на поле выйдут команды Швейцарии и Боснии и Герцеговины, представляющие группу B.

Главное внимание болельщиков будет приковано к ночным матчам с участием хозяев турнира. В 01:00 в Ванкувере сборная Канады встретится с Катаром. Для канадцев эта игра может стать ключевой в борьбе за выход из группы после ничьей в стартовом туре.

Хорошей новостью для хозяев стало возвращение капитана команды Альфонсо Дэвиса, который пропустил первый матч из-за травмы. Также готов сыграть защитник Моиз Бомбито, восстановившийся после повреждения ноги.

Завершит программу дня матч Мексики и Южной Кореи, который начнётся в 04:00 в Сапопане. Мексиканцы начали турнир с победы над ЮАР со счётом 2:0, однако во втором туре команда останется без капитана Сесара Монтеса, удалённого в первой игре.

После стартового тура положение в группе A выглядит достаточно интригующим.

Мексика набрала три очка, Южная Корея также начала турнир с победы, обыграв Чехию со счётом 2:1. Поэтому очная встреча мексиканцев и корейцев может серьёзно повлиять на распределение мест в группе.

В группе B ситуация максимально плотная. Оба матча первого тура завершились вничью — Канада сыграла 1:1 с Боснией и Герцеговиной, а Швейцария с таким же счётом завершила встречу с Катаром.

Что важно знать: после расширения чемпионата мира до 48 команд даже третье место в группе может позволить продолжить борьбу за титул. В плей-офф выйдут не только две лучшие команды каждой группы, но и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Поэтому уже во втором туре каждая набранная очковая единица может оказаться решающей.

Участникам группы B также придётся учитывать кадровые потери. Сборная Боснии и Герцеговины проведёт турнир без защитника Нидала Челиха, который получил серьёзную травму ещё до начала соревнований.

Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Групповой этап завершится 27 июня, после чего начнутся матчи на выбывание.

Финал турнира состоится 19 июля, когда станет известен новый чемпион мира.

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#футбол #Канада #травмы #мексика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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