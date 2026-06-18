Даже такая привычная процедура, как зарядка смартфона, имеет свои нюансы. Специалисты объяснили, почему порядок подключения зарядного устройства может влиять на работу электроники и какие ошибки чаще всего сокращают срок службы аккумулятора.

Большинство людей подключают телефон к зарядке автоматически, не задумываясь о последовательности действий. Однако специалисты утверждают, что правильный порядок подключения может помочь снизить нагрузку на электронику устройства и продлить срок службы аккумулятора.

Что рекомендуют специалисты

По мнению экспертов, сначала следует подключить зарядное устройство к розетке, а уже затем подсоединять кабель к смартфону.

Дело в том, что в момент включения блока питания в сеть может возникать кратковременный скачок напряжения. Если телефон уже подключен к зарядному устройству, этот импульс проходит через его электронные компоненты и аккумулятор.

Когда же адаптер сначала подключается к розетке, он успевает стабилизировать подачу энергии до того, как питание начнет поступать на смартфон.

Какой порядок считается правильным

Производители техники обычно рекомендуют следующую последовательность:

подключить адаптер к розетке;

подключить кабель к адаптеру;

подсоединить кабель к телефону.

Такой алгоритм позволяет минимизировать возможное воздействие скачков напряжения на контроллер питания устройства.

При этом специалисты отмечают, что случайное нарушение этого правила не приведет к немедленной поломке смартфона. Однако при регулярном повторении нагрузка на электронные компоненты может постепенно накапливаться.

Главная опасность — не порядок подключения

Эксперты подчеркивают, что значительно больший вред аккумулятору наносят не ошибки при подключении, а использование некачественных зарядных устройств.

Дешевые адаптеры неизвестного происхождения нередко не имеют достаточной защиты от перегрева, коротких замыканий и перепадов напряжения. В результате устройство может сильнее нагреваться, а батарея — быстрее терять свою емкость.

Не забывайте проверять кабель

Состояние зарядного кабеля также играет важную роль. Поврежденная изоляция, изношенные контакты или переломы провода могут вызывать нестабильную подачу энергии.

Постоянные микросбои во время зарядки создают дополнительную нагрузку на аккумулятор и способны ускорять его износ.

Что действительно помогает продлить жизнь батареи

Специалисты советуют использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, избегать перегрева смартфона и следить за состоянием кабеля.

Кроме того, современные исследования показывают, что для литий-ионных аккумуляторов наиболее благоприятным считается поддержание заряда в диапазоне примерно от 20 до 80 процентов, без регулярных глубоких разрядов.

Последовательность подключения зарядного устройства действительно имеет значение, однако гораздо сильнее на срок службы аккумулятора влияют качество аксессуаров, температура устройства и общие привычки зарядки. Использование надежного зарядного устройства и исправного кабеля остается самым простым способом сохранить батарею в хорошем состоянии на долгие годы.