Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо с отклонением от требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и других показателей качества. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его словам, соответствующее постановление правительства было принято осенью 2025 года. Изначально поставки подобного топлива разрешались до 1 мая 2026 года, затем действие меры было продлено, однако на какой срок, собеседник не уточнил.

По его словам, под действие постановления подпадают НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья в соответствии со ст. 179.7 Налогового кодекса РФ. Это в том числе касается НПЗ, заключивших с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеющих право на получение обратного акциза.

По словам источника газеты, по постановлению НПЗ получили право выпускать в обращение на внутренний рынок бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизтоплива постановлением установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг. Такие показатели соответствуют экологическому классу «Евро-3». Действующий технический регламент предусматривает для топлива класса «Евро-5» содержание серы не более 10 мг на кг. Также допускается содержание ароматических углеводородов в бензине с долей 42%, монометиланилина, октаноповышающей присадки — 1%, этанола — 5%.

Напомним, что до 31 июля из России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров — вывоз дизтоплива. Также до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Кроме того, Росавиация ввела лимит на заправку самолетов зарубежных авиакомпаний. Меры действуют в Минеральных Водах, Махачкале, Нижнем Новгороде и других населенных пунктах.

"Разрешение выпускать бензин и дизель с параметрами «Евро-3» - это не только и не столько про экологию, - комментирует российский политолог Илья Гращенков, - Для обычного человека это прежде всего сигнал, что топливная система начинает работать в аварийном режиме. И тут важно не драматизировать. Ухудшение качества топлива означает, что больше нагрузки на систему авто приведет к дорогому ремонту. Для старых машин это может быть почти незаметно, но для обладателей новых, привычный стандарт жизни тихо откатится назад.

Политически бензин всегда является особым товаром. Это не просто потребительская позиция. Это кровь повседневной экономики. На бензине держатся поездки на работу, логистика магазинов, сельское хозяйство, такси, доставка, общественный транспорт, авиация, цены на продукты. Поэтому перебои с топливом люди воспринимают гораздо болезненнее, чем многие другие проблемы. Бензин нельзя заменить обещанием, лозунгом или объяснением. Он либо есть на заправке, либо его нет.

В истории немало примеров, когда топливный кризис становился ударом по политической стабильности. В Шри-Ланке в 2022 году очереди за бензином и отключения электричества стали одним из видимых символов экономического краха, который закончился массовыми протестами и падением президента. В Казахстане январский кризис 2022 года начался именно с резкого роста цен на сжиженный газ, на котором ездило много автомобилей в западных регионах. В Иране повышение цен и нормирование бензина в 2019 году быстро переросли в антиправительственные протесты. Даже во Франции «желтые жилеты» начались не с большой идеологии, а с раздражения из-за топливных налогов и ощущения, что власть не понимает жизнь людей вне больших городов.

Бензин редко сам по себе рушит политическую систему. Но он легко становится триггером, если общество уже живет в режиме усталости, инфляции, недоверия и постоянного ухудшения бытовой нормы. Поэтому история с «Евро-3» важна еще и как маркер того, что власти пытаются удержать доступность топлива любой ценой - даже ценой качества".