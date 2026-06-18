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Украинские беспилотники прорвались к Москве и вновь атаковали ключевой нефтезавод 9 794

В мире
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

В ночь на четверг украинские беспилотники вновь атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня. На предприятии вспыхнул пожар, а работа всех четырёх аэропортов российской столицы была временно приостановлена.

Москва второй раз за последние несколько дней подверглась атаке украинских беспилотников, одной из главных целей которой вновь стал Московский нефтеперерабатывающий завод.

О пожаре на предприятии сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет ЛЕТА. Он признал, что отражение атаки продолжалось в течение ночи и что части беспилотников удалось достичь территории завода.

По словам Собянина, силы противовоздушной обороны перехватили 180 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Однако опубликованные в социальных сетях видеозаписи свидетельствуют, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия возникло сразу несколько очагов возгорания.

Над юго-восточной частью Москвы поднялись густые столбы чёрного дыма, которые были видны из разных районов города. Кроме того, обломки одного из сбитых беспилотников вызвали пожар в одном из торговых комплексов столицы.

Из-за воздушной тревоги и угрозы новых ударов ночью была временно остановлена работа всех четырёх московских аэропортов — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского.

Московский нефтеперерабатывающий завод считается одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России. Предприятие расположено примерно в 15 километрах от Кремля и обеспечивает более 40% потребностей Москвы в топливе.

Что важно знать: это уже второй удар по Московскому НПЗ за неделю. Предыдущая атака, также сопровождавшаяся пожаром, произошла в ночь на вторник.

Ранее предприятие подвергалось атаке и 17 мая. Тогда, по сообщениям российских властей, пострадали 12 человек, большинство из которых находились в здании проходной.

Последствия ночной атаки затронули и Московскую область. Губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что в городе Жуков беспилотник попал в жилой многоквартирный дом. По его словам, погибших и пострадавших нет. В Электростали, согласно официальным данным, ранение получила одна женщина.

Одновременно удары были нанесены и по другим регионам России. По сообщениям российских властей и местных источников, беспилотники атаковали объекты в Ростовской и Белгородской областях.

В городе Гуково возникли пожары на нефтебазе и ещё на нескольких объектах. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели одного человека и двух раненых. Также сообщается о повреждении дизельного локомотива. В Белгородской области пожар возник на армейском складе в районе Шебекино.

Министерство обороны России заявило, что за ночь было сбито 555 украинских беспилотников.

При этом российские власти традиционно не сообщают, сколько аппаратов достигли своих целей и какой ущерб был нанесён объектам в результате атак.

Судя по повторным ударам по Московскому НПЗ и другим объектам топливной инфраструктуры, нефтеперерабатывающие предприятия остаются одной из приоритетных целей украинских дальнобойных беспилотников.

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#пожар #авиация #Украина #Москва #беспилотники #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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