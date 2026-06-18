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Джордж Клуни назвал своего фаворита на роль нового Джеймса Бонда 0 74

Культура &
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новым Джеймсом Бондом может стать британский актер Каллум Тернер

Новым Джеймсом Бондом может стать британский актер Каллум Тернер

Пока поклонники бондианы гадают, кто станет следующим агентом 007 после Дэниела Крейга, своим мнением поделился и Джордж Клуни. По словам голливудского актера и режиссера, у него уже есть идеальный кандидат на эту роль.

Клуни считает, что новым Джеймсом Бондом мог бы стать британский актер Каллум Тернер. Звезда фильма «Парни в лодке», с которым Клуни работал на съемочной площадке, по мнению режиссера, обладает всеми качествами, необходимыми для легендарного шпиона.

«Он высокий, привлекательный, обаятельный и британец — идеальный кандидат для этой роли», — отметил Клуни в одном из недавних интервью.

Интересно, что имя Тернера уже давно фигурирует в списках возможных претендентов на роль агента 007. Однако сам актер утверждает, что никаких переговоров со студией пока не вел и о своем возможном участии в проекте ничего не знает. По его словам, слухи о Бонде вызывают у него скорее улыбку, чем волнение.

Поиски нового исполнителя роли Джеймса Бонда официально продолжаются. Следующий фильм франшизы станет началом новой эпохи после завершения истории Бонда в исполнении Дэниел Крейг. Над будущей картиной уже работают режиссер Дени Вильнёв, сценарист Стивен Найт и новая продюсерская команда.

Останется ли фаворит Клуни главным претендентом на роль самого знаменитого шпиона в мире, станет известно позже.

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#интервью #кино #культура #Голливуд #Джордж Клуни #сплетни #развлечения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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