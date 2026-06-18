Пока поклонники бондианы гадают, кто станет следующим агентом 007 после Дэниела Крейга, своим мнением поделился и Джордж Клуни. По словам голливудского актера и режиссера, у него уже есть идеальный кандидат на эту роль.

Клуни считает, что новым Джеймсом Бондом мог бы стать британский актер Каллум Тернер. Звезда фильма «Парни в лодке», с которым Клуни работал на съемочной площадке, по мнению режиссера, обладает всеми качествами, необходимыми для легендарного шпиона.

«Он высокий, привлекательный, обаятельный и британец — идеальный кандидат для этой роли», — отметил Клуни в одном из недавних интервью.

Интересно, что имя Тернера уже давно фигурирует в списках возможных претендентов на роль агента 007. Однако сам актер утверждает, что никаких переговоров со студией пока не вел и о своем возможном участии в проекте ничего не знает. По его словам, слухи о Бонде вызывают у него скорее улыбку, чем волнение.

Поиски нового исполнителя роли Джеймса Бонда официально продолжаются. Следующий фильм франшизы станет началом новой эпохи после завершения истории Бонда в исполнении Дэниел Крейг. Над будущей картиной уже работают режиссер Дени Вильнёв, сценарист Стивен Найт и новая продюсерская команда.

Останется ли фаворит Клуни главным претендентом на роль самого знаменитого шпиона в мире, станет известно позже.