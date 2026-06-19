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В Балтийском море уничтожили 300-килограммовую мину 0 164

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морская мина

В ходе международных учений по поиску мин в Балтийском море литовские военные уничтожили 300-килограммовую мину, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Командир минного тральщика M53 Skalvis капитан-лейтенант Харольдас Узнис рассказал, что была уничтожена морская донная мина.

Минный тральщик M53 Skalvis Военно-морских сил Литвы, а также военнослужащие Фузилерного батальона генерала Казимераса Нестораса Сапеги и дислоцированные в Литве ротационные силы морской пехоты Португалии с 4 по 19 июня принимали участие в учениях «Балтийские операции» (BALTOPS 2026).

«Кульминацией каждой операции по поиску мин является нейтрализация взрывного устройства. У минных тральщиков есть два способа уничтожить опасный подводный объект — с помощью водолазов-саперов или подводного робота», — сказал он.

О том, как была уничтожена нынешняя мина, военные не рассказали. Вероятно, в целях секретности.

По мнению редакции bb.lv, неплохо было бы узнать, чем отличились на учениях и наши военные. Ждем с нетерпением сообщений от Министерства обороны Латвии.

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#Литва #безопасность #Балтийское море
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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