В ходе международных учений по поиску мин в Балтийском море литовские военные уничтожили 300-килограммовую мину, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Командир минного тральщика M53 Skalvis капитан-лейтенант Харольдас Узнис рассказал, что была уничтожена морская донная мина.

Минный тральщик M53 Skalvis Военно-морских сил Литвы, а также военнослужащие Фузилерного батальона генерала Казимераса Нестораса Сапеги и дислоцированные в Литве ротационные силы морской пехоты Португалии с 4 по 19 июня принимали участие в учениях «Балтийские операции» (BALTOPS 2026).

«Кульминацией каждой операции по поиску мин является нейтрализация взрывного устройства. У минных тральщиков есть два способа уничтожить опасный подводный объект — с помощью водолазов-саперов или подводного робота», — сказал он.

О том, как была уничтожена нынешняя мина, военные не рассказали. Вероятно, в целях секретности.

По мнению редакции bb.lv, неплохо было бы узнать, чем отличились на учениях и наши военные. Ждем с нетерпением сообщений от Министерства обороны Латвии.