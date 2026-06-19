Актриса Ирина Пегова отпраздновала свой 48-й день рождения в компании возлюбленного — актера Сергей Марин. По случаю праздника пара отправилась в Вологду, где провела несколько дней, знакомясь с местными достопримечательностями и отдыхая на природе.

Фотографиями из поездки Пегова поделилась в социальных сетях. На снимках актеры гуляют по городу, любуются архитектурой и проводят время вместе.

«Вот такую красоту создавали люди!» — подписала один из кадров актриса.

О романе Ирины Пеговой и Сергея Марина стало известно в 2023 году. По данным СМИ, отношения между артистами начались во время съемок сериала «Царская прививка». Долгое время пара предпочитала не комментировать личную жизнь.

Лишь в мае 2025 года Пегова впервые подтвердила роман в одном из интервью, а спустя месяц возлюбленные официально появились вместе на светском мероприятии. Весной этого года в СМИ появились слухи о возможной тайной свадьбе пары, однако сами актеры эту информацию не комментировали.

Ранее Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым. В этом браке родилась дочь Татьяна. Супруги расстались в 2011 году.

Свой день рождения Ирина Пегова решила провести вдали от светской суеты вместе с Сергеем Мариным. Поклонники поздравили актрису с праздником и пожелали ей счастья в личной жизни.

Несмотря на публичность профессии, Ирина Пегова редко делится подробностями личной жизни. Поэтому каждая новая публикация неизменно привлекает внимание поклонников. Многие подписчики в комментариях отметили, что актриса выглядит счастливой и гармоничной рядом с избранником.