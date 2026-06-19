Канье Уэст (Йе), известный своими провокационными публикациями, порадовал поклонников целой порцией снимков с супругой. Артист выложил в личный аккаунт несколько кадров с женой Бьянкой Ценсори.

Сейчас пара находится в Грузии и активно ходит по местным клубам. На прошлой неделе рэпер дал масштабный концерт в Тбилиси, но после этого остался в стране, чтобы посмотреть местную культуру и посетить несколько светских мероприятий.

На свежих фото Уэст одет в коричневую кожаную куртку, черные кожаные штаны и бежевые ботинки. Его супруга Бьянка Ценсори традиционно вышла в свет экстравагантном образе. Австралийская модель нарядилась в обтягивающий вишневый полупрозрачный комбинезон, который эффектно подчеркнул ее фигуру. Бьянка продемонстрировала пикантные вырез сзади, который обнажал ее спину и ягодицы.

Ценсори и Уэст связали себя узами брака в 2023 году. Сразу после свадьбы Канье активно посещал красные дорожки с женой, которая выбирала откровенные образы, включая излюбленные “голые” платья.

Как отмечает издание News Georgia, Йе не только впервые приехал в Грузию, этот концерт стал его первым выступлением на всем постсоветском пространстве.

Билеты раскупили всего за несколько часов. Шоу посетили более 70 тысяч зрителей. Разумеется, среди них было немало россиян. Как писали телеграм-каналы, число бронирований авиабилетов на эти выходные из России в Грузию выросло на треть. Ранее Йе бывал в Москве и, как утверждалось, обсуждал планы выступления в российской столице, но оно так и не случилось.

Концерт Йе в Тбилиси стал самым посещаемым в истории Грузии. До этого рекорд принадлежал Джастину Тимберлейку, который годом ранее собрал на том же стадионе 55 тысяч человек. Эти концерты правительство Грузии организует в рамках госпрограммы Starring Georgia, направленной на продвижение туристического потенциала страны.

Специально для выступления Йе посредине стадиона «Динамо» смонтировали гигантскую сцену в форме вращающейся полусферы. Сценография всех впечатлила, но некоторые зрители остались недовольны качеством звука. Из танцпола жаловались, что там были слышны лишь басы и почти не был различим вокал.