Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Грузинская поездка Канье Уэста сопровождалась пикантными фотосессиями 0 183

Lifenews
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Знаменитый артист покорен кавказским гостеприимством.

Канье Уэст (Йе), известный своими провокационными публикациями, порадовал поклонников целой порцией снимков с супругой. Артист выложил в личный аккаунт несколько кадров с женой Бьянкой Ценсори.

Сейчас пара находится в Грузии и активно ходит по местным клубам. На прошлой неделе рэпер дал масштабный концерт в Тбилиси, но после этого остался в стране, чтобы посмотреть местную культуру и посетить несколько светских мероприятий.

На свежих фото Уэст одет в коричневую кожаную куртку, черные кожаные штаны и бежевые ботинки. Его супруга Бьянка Ценсори традиционно вышла в свет экстравагантном образе. Австралийская модель нарядилась в обтягивающий вишневый полупрозрачный комбинезон, который эффектно подчеркнул ее фигуру. Бьянка продемонстрировала пикантные вырез сзади, который обнажал ее спину и ягодицы.

Ценсори и Уэст связали себя узами брака в 2023 году. Сразу после свадьбы Канье активно посещал красные дорожки с женой, которая выбирала откровенные образы, включая излюбленные “голые” платья.

Как отмечает издание News Georgia, Йе не только впервые приехал в Грузию, этот концерт стал его первым выступлением на всем постсоветском пространстве.

Билеты раскупили всего за несколько часов. Шоу посетили более 70 тысяч зрителей. Разумеется, среди них было немало россиян. Как писали телеграм-каналы, число бронирований авиабилетов на эти выходные из России в Грузию выросло на треть. Ранее Йе бывал в Москве и, как утверждалось, обсуждал планы выступления в российской столице, но оно так и не случилось.

Концерт Йе в Тбилиси стал самым посещаемым в истории Грузии. До этого рекорд принадлежал Джастину Тимберлейку, который годом ранее собрал на том же стадионе 55 тысяч человек. Эти концерты правительство Грузии организует в рамках госпрограммы Starring Georgia, направленной на продвижение туристического потенциала страны.

Специально для выступления Йе посредине стадиона «Динамо» смонтировали гигантскую сцену в форме вращающейся полусферы. Сценография всех впечатлила, но некоторые зрители остались недовольны качеством звука. Из танцпола жаловались, что там были слышны лишь басы и почти не был различим вокал.

×
Читайте нас также:
#туризм #Грузия #мода #шоу-бизнес #музыка #Канье Уэст
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мафиози еще себя покажет. Иконка видео
Изображение к статье: Светлана рада за успешного сына. Иконка видео
Изображение к статье: Врач назвал людей, которым опасно даже небольшое количество алкоголя
Изображение к статье: Суровым пуританам не понравились яркие цвета. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюз сделал ряд важных заявлений по Украине: главные итоги саммита
В мире
Изображение к статье: Президент Латвии Ринкевич и президент Франции Макрон
В мире
Изображение к статье: Aliens должны состоять из того же материала, что и мы. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Пенсионеры на качелях
В мире
1
Изображение к статье: В свое время сын активно помогал папе. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Белорусская обувь Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Евросоюз сделал ряд важных заявлений по Украине: главные итоги саммита
В мире
Изображение к статье: Президент Латвии Ринкевич и президент Франции Макрон
В мире
Изображение к статье: Aliens должны состоять из того же материала, что и мы. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео