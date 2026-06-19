На следующей неделе именины отметят 43 171 Янисов и 9525 Лиг. По сравнению с прошлым годом носителей обоих традиционных латышских имен стало меньше, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции.

24 июня именины будет праздновать 43 171 Янис — это на 922 человека меньше, чем годом ранее. В свою очередь, 23 июня именины отметят 9525 Лиг, что на 54 человека меньше по сравнению с 2025 годом.

Среди детей, родившихся в Латвии в этом году, имя Янис получили 40 мальчиков, а имя Лига — лишь шесть девочек.

Если число Лиг в стране в последние десятилетия остается относительно стабильным, то популярность имени Янис заметно снижается. Родители все реже выбирают это традиционное латышское имя для своих детей.

Статистика показывает устойчивую тенденцию. В 2025 году в Латвии насчитывалось 44 093 Яниса и 9579 Лиг, в 2024 году — 44 994 Яниса и 10 314 Лиг. В 2022 году именины отмечали 47 185 Янисов и 9820 Лиг, а в 2021 году — 48 311 Янисов и 9871 Лига.

Еще более заметны изменения на длительном отрезке времени. В 2018 году в Латвии было зарегистрировано 51 549 Янисов и 10 012 Лиг, в 2013 году — 57 235 Янисов и 10 501 Лига. В 2009 году в стране проживали 61 758 Янисов и 10 806 Лиг, а в 2004 году в Регистре жителей числились 67 244 Яниса и 10 672 Лиги.

За последние два десятилетия число Янисов в Латвии сократилось почти на 24 тысячи человек, тогда как количество Лиг остается сравнительно стабильным. Несмотря на снижение популярности традиционных имен среди новорожденных, Янис и Лига по-прежнему остаются неотъемлемой частью латышской культуры и главных летних праздников — Лиго и Янова дня.