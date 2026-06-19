Сегодня Департамент по уголовным делам Сената (высшая судебная инстанция Латвии) сообщил: протест прокурора удовлетворен - полностью отменен оправдательный приговор Рижского окружного суда по так называемому второму делу о цифровом телевидении (Цифра-2), сообщает kriminal.lv.

Весь VIP-список обвиняемых, который уже успел выдохнуть и отпраздновать свою полную невиновность, снова возвращается на скамью подсудимых. Дело снова отправлено на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Для тех, кто забыл: еще в нулевые в Латвии был запущен проект внедрения цифрового телевидения стоимостью несколько десятков миллионов латов. С тех пор - уже больше 20 лет - на разных уровнях идут следствие/суды по этому проекту.

В эпицентре этого бесконечного криминального сериала, находятся мастодонты латвийской политики и бизнеса — бывший министр сообщения, а ныне депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс (лидер партии «Латвия на первом месте») и экс-премьер Андрис Шкеле.

Компанию им составляют бывшие топ-менеджеры: экс-глава телекоммуникационного гиганта «Tet» (в те времена — «Lattelecom») Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Минсообщения Нилс Фрейвалдс, экс-глава Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе, а также бывший коммерческий директор «Tet» Янис Лигерс, руководители отделов Томс Абеле и Томс Мейситис и экс-член правления компании «Hannu Digital» Гинтарс Кавацис.

Вкратце о сути обвинения: обвиняемые собирались привлечь в проект по внедрению цифрового телевидения в Латвии - в качестве посредника - конкретное предприятие Hannu Digital, в результате чего оно получило бы несколько миллионов евро, а этот государственный проект необоснованно бы подорожал. (Подробнее об этом - см. ниже в главе Цифра-2: за что судят 9 человек).

Для всех из 9-ти обвиняемых прокурор в свое время запрашивал весьма ощутимые штрафы вместо тюрьмы. Шлесерса требовали признать виновным в мошенничестве и выставить ему счет на 65 000 евро. Для Гулбиса, Дрипе и Кавациса прокуроры просили по 75 000 евро с каждого, для Фрейвалдса и Лигерса — по 60 000 евро, для Абеле — 50 000 евро, а Мейситису насчитали 45 000 евро.

Обвиняемые в свою очередь уже много раз отрицали версию прокуратуры. Так, политик Айнар Шлесерс заявил журналистам, что дело по "Цифре-2" было попросту сфабриковано.

Судья: "Раз нет отерпевшего, нет и виновных"

Почему же выносились оправдательные приговоры по этому делу?

К примеру, как пояснил журналистам судья Каспарс Вецозолс после решения Суда по экономическим делам (СЭД), который был датирован 31 января 2022 года, тут можно было только оправдывать:

при обвинении в мошенничестве должна быть жертва и ущерб, причиненный обвиняемыми с помощью подделки или обмана;

из материалов дела очевидно: предполагаемой жертвой является SIA "Tet" (на тот момент "Lattelecom"), но сама компания не признала статус жертвы;

при этом как бывшие, так и нынешние должностные лица, которые были допрошены, указали, что при заключении договоров не было обмана, и обществу не был причинен ущерб;

Поэтому подсудимые были оправданы. "При таких обстоятельствах у суда не было оснований признать их виновными в мошенничестве", — резюмировал судья.

Напомним в этой связи: после СЭДа и Рижский окружной суд признали всех обвиняемых невиновным и оправдал их.

Однако обвинение последовательно опротестовывало эти решения.

Разбор полетов от Сената: почему оправдательный приговор отменили

Департамент по уголовным делам Сената Латвии изучил кассационный протест прокуратуры и отменил прежний приговор Рижского окружного суда, - сообщил советник Верховного суда по вопросам коммуникации Виестурс Лацис.

(Далее его слова приводятся в нашем пересказе, чтобы люди далекие от юриспруденции, могли хоть что-то понять. - авт).

Первое, на что жестко указал Сенат, — это хромающая логика судей. Рижский окружной суд решил: раз победитель конкурса — компания SIA «TET» — в итоге получила прибыль от проекта, значит, никаких убытков выплата миллионов посреднику ей не нанесла.

Однако Сенат объяснил: тот факт, что проект принес хоть какую-то прибыль, не означает, что у компании не украли при этом миллионы. Суд просто оценил доказательства поверхностно, вырвал их из контекста и истолковал вопреки их реальному содержанию.

Второй прокол судей — это игнорирование показаний свидетелей и выводов госорганов о том, как вообще принимались правила игры. Прокуратура утверждает, что текст проекта правил Кабинета министров был умышленно переписан уже после того, как его согласовали на совещании госсекретарей. Сделано это было с одной целью — юридически обосновать пропихивание частного посредника в государственную схему.

Окружной суд эту детективную линию обвинения просто пролистал, не удосужившись внятно опровергнуть ее доказательствами. Заодно судьи не оценили должным образом отчет Госконтроля, где черным по белому было расписано, как подгонялось это положение о конкурсе и как он в итоге проходил.

Поскольку суды первых инстанций несмогли оценить факта мошенничества (которое является базовым преступлением), Сенату пришлось также отменить и оправдание по статье об отмывании денег. Заодно отменили и решение не применять принудительные меры к вовлеченным юридическим лицам.

Попутно Сенат разъяснил нюансы третьей части статьи 177 Уголовного закона (мошенничество). А именно: ударить по чужому карману можно не только напрямую, это можно сделать и косвенно. Если вы ввели в заблуждение чиновников или целые госинстиции, которые одобряют сделки, думая, что "всё чисто" — это всё равно считается полноценным мошенничеством.

Итого: дело под номером SKK-1/2026 (12812000910) возвращается на Рижский окружной суд.

Цифра-2: за что судят 9 человек

По версии обвинения, речь идет о мошенничестве в крупном размере и в организованной группе в ходе проекта по введению цифрового цифрового телевидения в 2008-2009 годах.

За это на скамье подсудимых оказалось девять человек: бывший премьер-министр Латвии Шкеле, бывший министр транспорта Шлесерс, бывший председатель правления ООО Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства транспорта Нилс Фрейвалдс, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения Лаурис Дрипе. Обвиняются также тогдашний коммерческий директор Янис Лигерс, руководитель бизнес-отдела Томс Абеле, руководитель отдела поддержки бизнеса Томс Мейситис и бывший руководитель компании Hannu Digital Гинтарс Кавацис.

Обвинения выдвинуты по статьям Уголовного закона о мошенничестве и легализации преступно нажитых средств, - сообщила ранее прокуратура. А именно: в связи с действиями в ходе объявленного Министерством транспорта в 2008-м году конкурса на обеспечение наземной трансляции телевизионных программ в цифровом формате и на основании этого в связи с заключенными между ООО Tet, ООО Hannu Digital и ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) договорами.

Как считает следствие, действия обвиняемых лиц были направлены на то, чтобы незаконно и необоснованно вовлечь в данный проект ООО Hannu Digital, в результате чего в пользу ООО Hannu Digital были получены деньги Tet в размере нескольких миллионов евро, что необоснованно сделало дороже сам проект.

Прокурор Зелчс пояснил при передаче дела в суд, что у каждого обвиняемого была своя роль в инкриминируемом им преступлении. Вероятную преступно нажитую сумму прокурор не назвал, но неофициально речь идет о примерно трех миллионах евро.

Согласно Уголовному закону, за мошенничество в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее. За легализацию преступно нажитых финансовых средств, если это было сделано в крупном объеме, может быть назначено лишение свободы сроком от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.