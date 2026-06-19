Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас произнесла часть своей речи на русском языке на выпускном акте в Кохтла-Ярвеской гимназии.

У соседей этот шаг вызвал широкое обсуждение.

Учительница эстонского языка и литературы Кохтла-Ярвеской гимназии Лийзи Лаанеметс написала в социальных сетях, что стала свидетельницей интересного события на выпускном акте в гимназии.

«Выступая перед выпускниками эстоноязычной школы в Ида-Вирумаа, министр образования Кристина Каллас произнесла часть своей речи на русском языке. Этому, конечно, можно найти несколько объяснений. Министр владеет русским языком. Она хотела поблагодарить родителей, часть из которых могла не понимать по-эстонски. Приближаются выборы. Можно говорить о вежливости, вовлечении или региональной специфике. Возможно, о чем-то еще», — написала учительница Лаанеметс.

Она отметила, что в последние годы в образовательной политике неоднократно подчеркивалась важность языковой среды, примера и символов. «Тем большего внимания заслуживает то, какие символы выбираются в самые торжественные моменты в эстоноязычной школе. Именно поэтому запомнилось не основное содержание речи министра, а несколько слов благодарности на русском языке. Для меня как для учительницы эстонского языка и литературы это было очень красноречиво», — сказала Лаанеметс.

«Годами учителям объясняли, что языковая среда, пример и символы имеют значение. Но если на выпускном акте в эстоноязычной школе считают необходимым отступить от этого принципа, то возникает вопрос, насколько серьезно само государство относится к своей реформе», — подчеркнула учительница.

Министр образования и науки Каллас подтвердила порталу Postimees, что произнесла речь в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии на эстонском языке. «В конце речи я двумя предложениями на русском языке поблагодарила тех бабушек, дедушек и родителей, которые поддержали обучение своих детей на эстонском языке и внесли вклад в то, чтобы их дети получили образование на эстонском», — пояснила Каллас.

«Переход на эстоноязычное образование — это решение, которое в Эстонии откладывали более 30 лет, но которое нынешнее правительство наконец-то реализует. Я считаю правильным выразить признательность тем семьям, которые поддержали это изменение и способствовали тому, чтобы образование в Эстонии стало единым и эстоноязычным», — заявила Каллас.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Аэт Круузимяги подчеркнула в комментарии для Postimees, что речь министра на выпускном акте была на эстонском языке. «Речь министра на выпускном акте была на эстонском, при этом она действительно поблагодарила родителей за их вклад как на эстонском, так и на русском языках», — сказала Круузимяги.

«Для наших учителей ежедневная работа — поддерживать развитие навыков эстонского языка у молодых людей, чей родной язык отличается от эстонского, и помогать им получать образование в эстоноязычной учебной среде. Это ответственная и зачастую непростая задача», — признала директор.

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