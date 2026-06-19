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Похоже на саботаж: глава МВД Латвии выступил с обвинениями против экс-министра финансов Ашераденса 6 2166

Политика
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава.

Янис Домбрава наводит свои порядки.

Рост контрабанды и увеличение нарушений антироссийский санкций новый глава МВД Латвии Янис Домбрава связал с действиями бывшего министра финансов Арвилса Ашераденса.

«В то время, когда нарушения контрабанды и режима санкций растут, предыдущий министр финансов решил сократить оперативные ресурсы и штатные должности, доступные для налоговой и таможенной полиции», – констатирует проблему и называет виновных министр внутренних дел Домбрава.

Он также обещает исправить допущенные Ашераденсом ошибки: «Не удастся решить все проблемы, которые возникли за длительный период времени, но некоторые вопросы сможем решить через несколько месяцев».

После отставки правительства Силини, в котором Ашераденс занимал пост главы Минфина, он не пропал – сейчас занимает должность Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной политике, окружающей среде и региональному развитию.

Отметим, что Домбрава представляет Национальное объедение, а Ашераденс – партию «Новое Единства». Обе политические силы давно и последовательно недолюбливают друг друга. А в предвыборный период стойкая неприязнь лишь обострилась.

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#выборы #Латвия #партии #контрабанда #коррупция #министры #правительство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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