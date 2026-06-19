«В то время, когда нарушения контрабанды и режима санкций растут, предыдущий министр финансов решил сократить оперативные ресурсы и штатные должности, доступные для налоговой и таможенной полиции», – констатирует проблему и называет виновных министр внутренних дел Домбрава.

Он также обещает исправить допущенные Ашераденсом ошибки: «Не удастся решить все проблемы, которые возникли за длительный период времени, но некоторые вопросы сможем решить через несколько месяцев».

После отставки правительства Силини, в котором Ашераденс занимал пост главы Минфина, он не пропал – сейчас занимает должность Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной политике, окружающей среде и региональному развитию.

Отметим, что Домбрава представляет Национальное объедение, а Ашераденс – партию «Новое Единства». Обе политические силы давно и последовательно недолюбливают друг друга. А в предвыборный период стойкая неприязнь лишь обострилась.