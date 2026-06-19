Вчера у слуг народа был весьма длинный рабочий день. Самый политически и экономически значимый вопрос – законопроект, который продлевает пониженную ставку акциза на дизельное топливо до конца года!

Этим депутаты решили сразу три задачи:

во-первых, обеспечили стабильность цен на дизельное топливо, что будет только способствовать конкурентоспособности латвийской экономики;

во-вторых, сдержали темпы роста инфляции;

в-третьих, улучшили свой имидж в преддверии выборов.

Правящие депутаты вчера, перед уходом на каникулы, выполнили и просьбу (скорее даже — указание) нового премьера и срочно поменяли два закона, предоставив право Андрису Кулбергсу назначить директора Госканцелярии без конкурса. Ведь в противном случае, учитывая все эти конкурсные процедуры, Госканцелярия не дождалась бы полноправного руководителя еще месяцев пять… Уже бы правительство ушло в отставку, а главный чиновник страны так и не был бы назначен.

Три важных решения

Если подводить общие итоги работы депутатов в рамках весенней сессии, то следует выделить три значимых решения парламента.

Первое – появление нового правительства Кулбергса, причем создание и утверждение этого правительства действительно происходило в рекордно короткие сроки.

Второе – решение все-таки выдать краткосрочный кредит в размере 30 миллионов airBaltic. Можно по-разному оценивать это решение, но ясно одно – большинство парламентариев не были готовы выступить в роли могильщиков национальной авиакомпании. Как в итоге это оценят избиратели – узнаем уже совсем скоро: парламентские выборы пройдут уже 3-го октября.

И еще одно запоминающееся решение – это принятие нового Закона об иммиграции. При всей политической неоднозначности нового закона, который, кстати, президент пока еще не подписал, в нем есть и один позитивный момент – закон все-таки дает шанс привлечь в страну состоятельных людей.

Напомним, закон предусматривает право гражданам третьих стран получить временный вид на жительство сроком на 5 лет за внесение в Альтернативный инвестиционный фонд 150 тысяч евро и одновременном зачислении в госказну еще 10 тысяч евро. Забавно, но закон еще не успел вступить в силу, а уже вчера в срочном порядке, что называется вдогонку, была принята поправка о том, что этим правом на получение ВНЖ за инвестиции не будут обладать граждане РФ и РБ.

За форс-мажор деньги не вернут

Примечательно, что законодатели отреагировали и на участившиеся залеты в Латвию дронов. Вчера Сейм концептуально одобрил поправки в закон, которые освобождают, к примеру, организаторов платных концертов, фестивалей и других культурных мероприятий от необходимости возврата билетов, если вдруг все эти мероприятия прерываются из-за угроз безопасности – то бишь чрезвычайной ситуации. Это будет считаться форс-мажором и зрители не смогут претендовать на компенсацию.

В целом можно считать, что весенняя сессия стала репетицией перед сессией осенней, ведь когда депутаты вернутся из отпуска – в конце августа, – до выборов останется всего месяц…

Весеннюю сессию депутаты активно использовали, чтобы напомнить избирателям о себе любимых. Это главным образом внесение целого ряда социальных законопроектов с попытками снизить налоги, повысить различного вида пособия…

Впрочем, все эти инициативы отклонялись правящим большинством. Так правящие в ту пору депутаты (еще в условиях правительства Силини) даже отказались начать в парламенте дискуссии о праве латвийцев выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне. Можно не сомневаться, что осенью, аккурат перед выборами, оппозиция эту тему поднимет вновь!

Придется держать ответ

И еще. В сентябре оппозиция потребует от правительства Кулбергса отчитаться за первые три месяца работы. А именно: есть ли хоть какие-то позитивные подвижки в преодолении кризиса в airBaltic и в поиске финансирования Rail Baltica.

У парламентариев будут и вопросы к правительству по поводу ситуации в медицине – речь идет о доступности стационарной помощи: очереди из «скорых» в приемный покой главной клиники страны уже стали «хроническими», а все, что может сделать министр здоровья Абу Мери, так это развести руками и констатировать, что… Риге не хватает еще одной больницы!

Премьеру все-таки придется отвлечься от ежедневных видео-репортажей из своего рабочего кабинета и подключиться к решению этой проблемы.

Так или иначе, но сентябрь в парламенте и вообще в политической жизни будет ну очень горячим!